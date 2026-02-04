Oaxaca: Cae funcionaria del Registro Civil por vender actas falsas a migrantes

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos personas presuntamente involucradas en una red de corrupción dentro del Registro Civil de la entidad. Los implicados son señalados por alterar documentos oficiales para comercializar actas de nacimiento falsas a personas en situación de movilidad (migrantes).

La investigación, encabezada por la Vicefiscalía General de Zona Centro, reveló que los detenidos aprovechaban sus cargos y acceso a la base de datos institucional para gestionar la documentación apócrifa, cobrando por ello y vulnerando la seguridad jurídica del estado.

¿Quiénes son los implicados en el fraude de actas en Oaxaca?

Las autoridades confirmaron que el operativo derivó en la captura de un hombre y una mujer, quienes operaban modificando los registros oficiales. De acuerdo con el reporte oficial, el estatus de los detenidos es el siguiente:

G.D.C.M.: Identificada como servidora pública activa del Registro Civil al momento de su detención.

Identificada como servidora pública activa del Registro Civil al momento de su detención. L.A.M.R.: Identificado como ex trabajador de la misma dependencia.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas bajo los cargos de falsificación y alteración de documentos.

Cero tolerancia a la corrupción

El Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó los hechos a través de sus redes sociales, destacando que no habrá impunidad para los servidores públicos que utilicen las instituciones para delinquir.

Según las indagatorias, la venta de estas actas no era un hecho aislado, sino que formaba parte de una actividad ilícita recurrente dirigida a la población migrante que transita por el estado. La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones para descartar o confirmar si existen más involucrados en esta cadena de corrupción administrativa.