Ahorra una lanita con las ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart
Si te toca comprar la despensa de la semana y quieres ahorrar en fruta y verdura en el Martes de Frescura hay varias ofertas.
Para que te dure un poco más tu quincena, aprovecha las ofertas de l Martes de Frescura de Walmart , aquí te decimos todas las ofertas que hay en frutas, verduras, carnes y mariscos.
Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Estas son las promociones de Walmart en el Martes de Frescura :
- Piña miel: 14.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo
- Melón chino: 26.00 pesos el kilo
- Mandarina: 39.90 pesos el kilo
- Zarzamora: 39.00 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 44.90 pesos el kilo
- Perón Golden en bolsa: 39.90 pesos
- Manzana gala Marketside en bolsa: 38.90 pesos el kilo
- Lechuga romana por pieza: 19.90 pesos
Pollo y carne con descuento en Walmart
En cuanto a las proteínas, estas son las que tienen los precios más bajos:
- Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos los 800 gramos
- Fajitas de pechuga natural: 99.00 pesos a charola con 700 gramos
- Arrachera de res: 205.00 pesos los 600 gramos
- Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos los 700 gramos
- Pollo entero sin cortar: 50.00 pesos los 700 gramos
- Arrachera de res marinada: 238.00 pesos los 600 gramos
- Pollo entero sin cortar por kilo: 50.00 pesos
Otras ofertas que puedes provechar son:
- Litro de Aceite 1-2-3 a 41.00 pesos
- Arroz verde valle de 1 kilo a 34.00 pesos
- Chocolate abuelita 6 tablillas de 90 gramos: 117.00 pesos
- Frijol del valle peruano: 60.00 pesos
- Aceite Nutrioli de 946 ml: 40.00 pesos
- Café en grano Garat de 454 gramos: 175.00 pesos
Puedes comprar tus productos en línea y recoger en tienda o que te los envíen a tu domicilio.
