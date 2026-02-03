inklusion.png Sitio accesible
Ahorra una lanita con las ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Si te toca comprar la despensa de la semana y quieres ahorrar en fruta y verdura en el Martes de Frescura hay varias ofertas.

Ofertas y promociones en frutas y verduras en Walmart
Ofertas del Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Para que te dure un poco más tu quincena, aprovecha las ofertas de l Martes de Frescura de Walmart , aquí te decimos todas las ofertas que hay en frutas, verduras, carnes y mariscos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Estas son las promociones de Walmart en el Martes de Frescura :

  • Piña miel: 14.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo
  • Melón chino: 26.00 pesos el kilo
  • Mandarina: 39.90 pesos el kilo
  • Zarzamora: 39.00 pesos el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: 44.90 pesos el kilo
  • Perón Golden en bolsa: 39.90 pesos
  • Manzana gala Marketside en bolsa: 38.90 pesos el kilo
  • Lechuga romana por pieza: 19.90 pesos

Pollo y carne con descuento en Walmart

En cuanto a las proteínas, estas son las que tienen los precios más bajos:

  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos los 800 gramos
  • Fajitas de pechuga natural: 99.00 pesos a charola con 700 gramos
  • Arrachera de res: 205.00 pesos los 600 gramos
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos los 700 gramos
  • Pollo entero sin cortar: 50.00 pesos los 700 gramos
  • Arrachera de res marinada: 238.00 pesos los 600 gramos
  • Pollo entero sin cortar por kilo: 50.00 pesos

Otras ofertas que puedes provechar son:

  • Litro de Aceite 1-2-3 a 41.00 pesos
  • Arroz verde valle de 1 kilo a 34.00 pesos
  • Chocolate abuelita 6 tablillas de 90 gramos: 117.00 pesos
  • Frijol del valle peruano: 60.00 pesos
  • Aceite Nutrioli de 946 ml: 40.00 pesos
  • Café en grano Garat de 454 gramos: 175.00 pesos

Puedes comprar tus productos en línea y recoger en tienda o que te los envíen a tu domicilio.

