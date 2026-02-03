Ahorra una lanita con las ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Para que te dure un poco más tu quincena, aprovecha las ofertas de l Martes de Frescura de Walmart , aquí te decimos todas las ofertas que hay en frutas, verduras, carnes y mariscos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Estas son las promociones de Walmart en el Martes de Frescura :

Piña miel: 14.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 47.90 pesos el kilo

Melón chino: 26.00 pesos el kilo

Mandarina: 39.90 pesos el kilo

Zarzamora: 39.00 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 44.90 pesos el kilo

Perón Golden en bolsa: 39.90 pesos

Manzana gala Marketside en bolsa: 38.90 pesos el kilo

Lechuga romana por pieza: 19.90 pesos

Pollo y carne con descuento en Walmart

En cuanto a las proteínas, estas son las que tienen los precios más bajos:

Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos los 800 gramos

Fajitas de pechuga natural: 99.00 pesos a charola con 700 gramos

Arrachera de res: 205.00 pesos los 600 gramos

Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos los 700 gramos

Pollo entero sin cortar: 50.00 pesos los 700 gramos

Arrachera de res marinada: 238.00 pesos los 600 gramos

Pollo entero sin cortar por kilo: 50.00 pesos

Otras ofertas que puedes provechar son:

Litro de Aceite 1-2-3 a 41.00 pesos

Arroz verde valle de 1 kilo a 34.00 pesos

Chocolate abuelita 6 tablillas de 90 gramos: 117.00 pesos

Frijol del valle peruano: 60.00 pesos

Aceite Nutrioli de 946 ml: 40.00 pesos

Café en grano Garat de 454 gramos: 175.00 pesos

Puedes comprar tus productos en línea y recoger en tienda o que te los envíen a tu domicilio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.