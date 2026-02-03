Emiten constancia de asignación para que alumnos sepan en dónde se quedaron este 2026

¿Estás listo para saber en qué escuela te quedaste? La constancia de asignación es un documento en el que aparecen las fechas en que el aspirante debe inscribirse al plantel asignado tras el proceso de preinscripción en Nuevo León.

¿Quién recibirá la constancia de asignación?

La constancia de asignación se enviará a las alumnas y alumnos que ingresarán a 1º y 2º de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria.

El aviso llegará al correo proporcionado en la preinscripción, el cual se realizó del 3 al 20 de noviembre de 2025.

¿Qué hacer si no llegó la constancia de asignación?

En caso de que no haya llegado a tu correo, la constancia puede ser consultada a través de la página preinscripciones, donde se solicitará el folio de preinscripción, la CURP y el correo registrado.

¿Cuándo se enviará la constancia de asignación?

La constancia de asignación se entregará del 3 al 13 de febrero; mientras que los padres o tutores que hayan hecho el proceso de preinscripción extemporánea lo recibirán el correo del 13 al 17 de abril.

