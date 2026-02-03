¿Plan para San Valentín? Anuncian cambios en las reglas para volar en globo aerostático

Luego de que en las últimas fechas se han registrado accidentes en globos aerostáticos , las autoridades anunciaron cambios en las reglas para operar dichos viajes con la finalidad de que no existan accidentes en el aterrizaje o con el funcionamiento y así hacer de esta actividad un atractivo turístico más seguro.

Los cambios en los vuelos se llevarán a cabo antes del Día del Amor y la Amistad, ya que es una actividad que los enamorados disfrutan año con año en el municipio de Teotihuacán.

¿Por qué habrá cambios en los globos aerostáticos?

Además de incidentes pasados, apenas estos días se registraron tres problemas en los vuelos, el primero fue de la empresa Aventura el globo aterrizó lejos de la zona establecida con seis personas; la vivienda en la que cayó sufrió daños en las tuberías.

En el segundo accidente un globo aerostático de la empresa Volare descendió de un forma precipitada debido a las condiciones meteorológicas; viajaban diez personas y ninguna resultó herida; el tercer globo aterrizo en el municipio de Acolman en los ejidos de San Bartolo sin que se reportaran afectaciones.

¿Cuáles son los cambios para los globos aerostáticos de Teotihuacán?

Por ello las autoridades dieron a conocer que será la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a través de una comisión operativa permanente la que regulará en la región de Teotihuacán el despegue de los globos.

La comisión comenzará a trabajar en marzo en los municipios de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides y junto con Protección Civil y direcciones de regulación comercial verificarán que se cumplan los requerimientos de funcionamiento.

“La gran, gran ventaja de todo esto es que a partir de la instalación de esta comisión, permitirá presencia diaria todos los días de la AFAC en el lugar”, explicó.

