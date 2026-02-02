¡No llegues tarde a la tamaliza! Neblina, lluvias y accidentes afectan carreteras hoy lunes 2 de febrero

Este lunes 2 de febrero de 2026, Día de la Candelaria y puente vacacional por la conmemoración del 5 de febrero, autoridades viales emitieron alertas por condiciones climáticas adversas y accidentes viales en distintas carreteras del país, situación que podría afectar los traslados de miles de personas que se movilizan para reuniones familiares o descansos de fin de semana largo.

La combinación de neblina, lluvias y percances vehiculares ha provocado cierres parciales, circulación intermitente y reducción de velocidad en varios tramos federales, por lo que se pide extremar precauciones.

Carreteras con neblina y lluvias este lunes 2 de febrero

Las condiciones del clima continúan siendo un factor de riesgo en distintas autopistas, principalmente en zonas montañosas y de alta afluencia vehicular. Estos son los tramos con afectaciones:



Autopista Acatzingo – Ciudad Mendoza: presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, con visibilidad reducida

presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, con visibilidad reducida Autopista México – Querétaro

Autopista Córdoba – Veracruz : lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Paso del Toro

: lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Paso del Toro Autopista Ciudad Mendoza – Córdoba : lluvia constante en el poblado de Fortín

: lluvia constante en el poblado de Fortín Autopista Gutiérrez Zamora – Tihuatlán: lluvias en distintos tramos

Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, encender luces bajas y mantener una distancia segura entre vehículos.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Accidentes viales provocan cierres parciales y circulación intermitente

Además del clima, varios accidentes viales han generado afectaciones temporales en la circulación, principalmente en carreteras de largo trayecto:



Autopista Durango – Mazatlán , km 201: cierre parcial y circulación intermitente en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada

, km 201: cierre parcial y circulación intermitente en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada Carretera Puebla – Orizaba, km 192+800: cierre parcial de circulación por accidente vial en el estado de Puebla

En estos puntos se sugiere considerar rutas alternas y prever retrasos en los tiempos de traslado.

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Tramos donde ya se restableció la circulación

Algunos percances ya fueron atendidos y la vialidad opera con normalidad, aunque se mantiene el llamado a conducir con precaución:



Autopista México – Querétaro , km 136, dirección CDMX: Circulación restablecida tras atenderse el accidente

, km 136, dirección CDMX: Circulación restablecida tras atenderse el accidente Autopista Ciudad Obregón – Guaymas , km 81, dirección Guaymas: Paso vehicular normalizado

, km 81, dirección Guaymas: Paso vehicular normalizado Carretera Jerez de García Salinas – Ent. Fresnillo Valparaíso, km 057+000, Zacatecas: Vialidad libre tras accidente

Ante este panorama, autoridades recomiendan planear los viajes con anticipación, mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y manejar con precaución, especialmente durante este puente y las celebraciones del Día de la Candelaria, cuando se incrementa la movilidad en el país.

