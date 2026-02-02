¡No llegues tarde a la tamaliza! Neblina, lluvias y accidentes afectan carreteras hoy lunes 2 de febrero
El Día de la Candelaria arranca con visibilidad reducida y percances en tramos hacia Veracruz, Querétaro y Durango; revisa el estado de tu ruta aquí.
Este lunes 2 de febrero de 2026, Día de la Candelaria y puente vacacional por la conmemoración del 5 de febrero, autoridades viales emitieron alertas por condiciones climáticas adversas y accidentes viales en distintas carreteras del país, situación que podría afectar los traslados de miles de personas que se movilizan para reuniones familiares o descansos de fin de semana largo.
La combinación de neblina, lluvias y percances vehiculares ha provocado cierres parciales, circulación intermitente y reducción de velocidad en varios tramos federales, por lo que se pide extremar precauciones.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Carreteras con neblina y lluvias este lunes 2 de febrero
Las condiciones del clima continúan siendo un factor de riesgo en distintas autopistas, principalmente en zonas montañosas y de alta afluencia vehicular. Estos son los tramos con afectaciones:
- Autopista Acatzingo – Ciudad Mendoza: presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, con visibilidad reducida
- Autopista México – Querétaro : neblina densa del kilómetro 133 al 148
- Autopista Córdoba – Veracruz: lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Paso del Toro
- Autopista Ciudad Mendoza – Córdoba: lluvia constante en el poblado de Fortín
- Autopista Gutiérrez Zamora – Tihuatlán: lluvias en distintos tramos
Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, encender luces bajas y mantener una distancia segura entre vehículos.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) February 2, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, continúa #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Paso del Toro. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
Accidentes viales provocan cierres parciales y circulación intermitente
Además del clima, varios accidentes viales han generado afectaciones temporales en la circulación, principalmente en carreteras de largo trayecto:
- Autopista Durango – Mazatlán, km 201: cierre parcial y circulación intermitente en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada
- Carretera Puebla – Orizaba, km 192+800: cierre parcial de circulación por accidente vial en el estado de Puebla
En estos puntos se sugiere considerar rutas alternas y prever retrasos en los tiempos de traslado.
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Tramos donde ya se restableció la circulación
Algunos percances ya fueron atendidos y la vialidad opera con normalidad, aunque se mantiene el llamado a conducir con precaución:
- Autopista México – Querétaro, km 136, dirección CDMX: Circulación restablecida tras atenderse el accidente
- Autopista Ciudad Obregón – Guaymas, km 81, dirección Guaymas: Paso vehicular normalizado
- Carretera Jerez de García Salinas – Ent. Fresnillo Valparaíso, km 057+000, Zacatecas: Vialidad libre tras accidente
Ante este panorama, autoridades recomiendan planear los viajes con anticipación, mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y manejar con precaución, especialmente durante este puente y las celebraciones del Día de la Candelaria, cuando se incrementa la movilidad en el país.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.