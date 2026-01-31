Muere bebé por sarampión en Tlaxcala; exhortan a reforzar la vacunación

La Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó el fallecimiento de un menor de un año y un mes de edad a causa de complicaciones asociadas al sarampión.

Señaló que el bebé residía en la ciudad de Puebla y no tenía el esquema de vacunación completo, ya que no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente, presentó un cuadro clínico grave que derivó en su muerte el 30 de enero.

Fallecimiento por sarampión en Tlaxcala

La información proporcionada por el sector salud especifica que el pasado 25 de enero, el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria que presentaba, su madre acudió a un médico, y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

Por lo anterior, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión. Sin embargo, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero a las 10:31 horas, lo que fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

Las autoridades solicitaron a madres y padres de familia a acudir con sus hijas e hijos para completar su esquema de vacunación, como una medida clave para el cuidado de su salud. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a verificar sus cartillas y, si detectan dosis pendientes, asistir a los macrocentros de vacunación o a los Centros de Salud del estado para recibirlas.

Con corte al 28 de enero de 2026, los casos confirmados de sarampión se distribuyen en los 32 estados de la República.

