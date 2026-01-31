Beca Rita Cetina 2026: Lista de personas que recibirán pago triple en febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) sorprendió a miles de familias al confirmar un pago triple de la Beca Rita Cetina para febrero 2026, enfocado en apoyar a estudiantes de secundaria.

Según autoridades educativas, como parte del primer depósito del año y para regularizar apoyos pendientes de ciclos anteriores, este depósito especial cubrirá tres bimestres acumulados: septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

¿Quiénes serán los afortunados que reciban 5 mil 700 pesos? Checa los detalles.

¿Quiénes reciben el beneficio?

El pago aplica principalmente a familias con estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero de 2026. También incluye a aquellos registrados en septiembre de 2025 que enfrentaron retrasos en la entrega de tarjetas.

Cada beneficiario base recibirá 5,700 pesos, equivalente a 1,900 pesos por bimestre multiplicado por tres periodos.

Calendario Beca Rita Cetina febrero 2026 (tentativo)

Siguiendo la dinámica aplicada en ciclos previos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, se prevé que los depósitos de la Beca Rita Cetina comiencen a realizarse a partir del 3 de febrero. No obstante, hasta el momento las autoridades no han publicado de manera oficial el calendario de pagos, por lo que las fechas exactas aún están por confirmarse.



Martes 3 de febrero: apellidos con letra A

Miércoles 4 de febrero: apellidos con letra B

Jueves 5 y viernes 6 de febrero: apellidos con letra C

Lunes 9 de febrero: apellidos con letra D, E y F

Martes 10 y miércoles 11 de febrero: apellidos con letra G

Jueves 12 de febrero: apellidos con letras H, I, J y K

Viernes 13 de febrero: apellidos con letra L

Lunes 16 y martes 17 de febrero: apellidos con letra M

Miércoles 18 de febrero: apellidos con letras N, Ñ y O

Jueves 19 de febrero: apellidos con letras P y Q

Viernes 20 y lunes 23 de febrero: apellidos con letra R

Martes 24 de febrero: apellidos con letra S

Miércoles 25 de febrero: apellidos con letras T, U y V

Jueves 26 de febrero: apellidos con W, X, Y y Z

