¿Nieve junto al mar? Playas del Golfo de México podrían sufirir frío histórico por ola ártica

Una poderosa ola de aire ártico avanza desde el norte de Estados Unidos y se desplaza hacia el sur, impactando de forma inusual a regiones acostumbradas a climas templados, como Florida. El fenómeno ya es catalogado por meteorólogos como uno de los eventos de frío más intensos de los últimos 15 años en esa zona, con temperaturas mínimas históricas previstas entre el domingo y el lunes.

Este sistema no solo provoca un descenso térmico severo, sino que también crea condiciones excepcionales que abren la posibilidad —aunque baja— de observar nieve en las playas del Golfo de México, un escenario que despierta curiosidad y asombro entre especialistas y población general.

Durante el fin de semana, el #FrenteFrío 32 y su masa de aire ártico afectarán gran parte de #México. El #Pronóstico detallado para las siguientes 96 horas consúltalo en https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/GbNjehBYUy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 30, 2026

El llamado “efecto Golfo” y por qué importa

El llamado “efecto Golfo” ocurre cuando una masa de aire extremadamente fría se desplaza sobre las aguas relativamente cálidas del Golfo de México. Este contraste térmico favorece la formación de nubosidad capaz de producir copos ligeros de nieve o aguanieve, un proceso similar al conocido “efecto lago” que se observa en regiones cercanas a los Grandes Lagos.

Aunque el fenómeno es poco frecuente y difícil de sostener, su sola posibilidad refleja la magnitud del aire ártico que ingresa a la región.

Zonas con ligera probabilidad de copos

De acuerdo con proyecciones meteorológicas, las áreas con mayor probabilidad —aunque todavía baja— de observar algunos copos se ubican entre el condado de Orange, cerca de Orlando, y la región de Tampa, en la costa oeste de Florida. El momento más propicio sería durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los especialistas advierten que, de presentarse, se trataría de copos muy ligeros que se derretirían al tocar el suelo, sin acumulación ni afectaciones mayores.

En México no se espera nieve en playas, pero el impacto será frío extremo, heladas, vientos y lluvias, principalmente en el noreste, oriente y zonas montañosas.

Riesgos reales más allá del espectáculo

Se esperan temperaturas bajo cero o cercanas a ese umbral en amplias zonas de Florida, así como una sensación térmica peligrosa que eleva el riesgo de hipotermia.

Además, podrían registrarse daños en tuberías, afectaciones a cultivos cítricos y fenómenos ya conocidos en la región, como la caída de iguanas de los árboles debido al frío intenso.

¿Qué ocurre en México con este sistema?

En México, el mismo sistema frontal, identificado como el Frente Frío número 32, provoca heladas en zonas altas, evento de Norte con vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias intensas en estados del Golfo y el sureste.

Frío extremo afecta a personas en situación de calle

El contraste confirma que la nieve en las playas del Golfo de México sería un fenómeno limitado al lado estadounidense, subrayando lo excepcional de este episodio climático.

