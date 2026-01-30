Explota pirotecnia durante funeral deja; al menos 10 heridos en Ciudad Victoria

Explota pirotecnia durante sepelio celebrado en el panteón Jardines del Reencuentro y genera un grave accidente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El incidente ocurrió la mañana de este viernes 30 de enero de 2026 y dejó al menos diez personas lesionadas, varias de ellas con quemaduras de consideración.

De acuerdo con reportes preliminares, familiares del difunto encendieron cohetes como parte de la ceremonia, sin considerar las condiciones del lugar ni la cercanía de los asistentes. La detonación generó pánico entre los presentes y obligó a una rápida movilización de los cuerpos de emergencia en la capital tamaulipeca.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas en el cementerio ubicado sobre el libramiento Naciones Unidas, entre las salidas a Matamoros y Monterrey. Durante el acto fúnebre, varios asistentes manipularon pirotecnia en un área reducida y con alta concentración de personas.

La explosión fue inesperada y alcanzó a quienes se encontraban cerca, lo que evidenció los riesgos de utilizar este tipo de artefactos en espacios confinados.

Número de afectados y su condición médica

Las autoridades informaron que entre seis y diez personas resultaron lesionadas, todas con quemaduras de diferente gravedad. Entre los afectados se encuentran al menos dos menores de edad.

Dos de los heridos fueron trasladados en estado grave a hospitales de la localidad, donde permanecen bajo observación médica, aunque no se reportan fallecimientos.

Probables causas del incidente

Protección Civil señaló que la causa más probable fue el manejo inadecuado de los cohetes, así como la falta de medidas de seguridad. Factores ambientales y la cercanía entre personas también influyeron.

Expertos advierten que la pirotecnia representa un alto riesgo cuando no es utilizada por personal capacitado.

¿Cómo reaccionaron las autoridades?

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Estatal acudieron de inmediato para brindar atención y asegurar la zona.

Autoridades estatales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.

Antecedentes similares en la región

Ciudad Victoria ha registrado otros incidentes relacionados con pirotecnia. En 2019, una explosión en puntos de venta dejó varios heridos.

En enero de 2026, se decomisaron 58 kilos de cohetes ilegales durante operativos de seguridad.

Consejos para prevenir accidentes

Las autoridades recomiendan evitar el uso de pirotecnia en funerales y eventos multitudinarios.



No manipular cohetes sin capacitación

Mantenerlos lejos de menores

Evitar espacios cerrados

Llamar al 911 en caso de emergencia

