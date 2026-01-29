Jueves de contrastes extremos: Así estará el clima en México hoy 29 de enero

Variaciones extremas para el clima de hoy jueves 29 de enero 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la tarde, el frente frío 32 y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste de territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

¿En qué partes de México hará frío hoy jueves 29 de enero 2026?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Lluvias en México hoy jueves

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor en pleno invierno: Estados de México con altas temperaturas hoy

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Campeche.

