¿No puedes dejar el vicio? 7 de cada 10 fumadores en México quieren dejar el tabaco, pero no pueden

En México, la mayoría de las personas que fuman quiere dejar el tabaco, pero el sistema de salud no está logrando aprovechar ese interés.

De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y organizaciones de la sociedad civil, 74.8% de los fumadores en el país desea abandonar el consumo y 57% intentó hacerlo al menos una vez en el último año; sin embargo, solo una minoría recibe apoyo médico efectivo.

¿Cuántos fumadores quieren dejar el tabaco en México?

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabac o (ENCODAT) 2025, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, señaló que existe una gran oportunidad desaprovechada: apenas 18% de las personas fumadoras recibe recomendaciones o acompañamiento médico para dejar la adicción a la nicotina.

La especialista subrayó que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte en el país. En México, el consumo de tabaco es responsable de 9.7% de los decesos, lo que equivale a cerca de 63 mil muertes al año, es decir, alrededor de 170 fallecimientos diarios por enfermedades asociadas al cigarro.

ENCODAT 2025: baja el consumo de tabaco, pero crece el uso de vapeadores

La doctora Luz Reynales, del INSP, explicó que la ENCODAT 2025 muestra un descenso estadísticamente significativo en el consumo de tabaco fumado entre la población de 12 a 65 años, en comparación con 2016.

Esta reducción se observa principalmente en hombres y en regiones como la Ciudad de México, la Península Norte y el Centro Sur del país, mientras que en las mujeres la prevalencia se mantiene sin cambios relevantes.

No obstante, el panorama se complica con el aumento en el uso de cigarros electrónicos. En adolescentes de 12 a 17 años, el consumo en el último mes pasó de 1.1% en 2016 a 3.1% en 2025, con incrementos tanto en hombres como en mujeres, lo que enciende alertas sobre nuevas formas de adicción a la nicotina.

Retos pendientes en la política de control del tabaco

Organizaciones como Salud Justa Mx reconocieron que la reducción en la prevalencia está relacionada con avances legales, como las reformas de 2022 y 2023 que establecieron ambientes 100% libres de humo y prohibieron la publicidad del tabaco.

No obstante, especialistas coincidieron en que aún faltan medidas clave: empaquetado neutro, mayores impuestos, regulación estricta de productos emergentes y una aplicación efectiva de la prohibición de vapeadores.

Desde colectivos juveniles, también se advirtió que la industria tabacalera dirige cada vez más sus estrategias a adolescentes y jóvenes a través de redes sociales. Por ello, hicieron un llamado a reforzar la aplicación de la ley y a garantizar el derecho a la salud, especialmente de las nuevas generaciones.

