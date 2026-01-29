Anuncian apertura total del Tren Insurgente México - Toluca el 2 de febrero; trabajan últimos detalles

Luego de años de construcción, pruebas y errores, por fin tendremos al Tren Insurgente operando al 100%. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el lunes 2 de febrero se inaugurará la operación total del Tren México - Toluca, ya con el tramo de Santa Fe y Observatorio listos.

Las 6 estaciones del tren ya estarán listas y se espera que este nuevo medio de transporte pueda ayudar a miles de mexicanos a realizar sus trayectos en un menor tiempo, con una mayor comodidad.

Tren Insurgente, listo el 2 de febrero

Las últimas estaciones por abrir son la de Vasco de Quiroga y Observatorio . Actualmente, el tren ya funciona en las demás estaciones y los usuarios han reportado buenas experiencias al utilizarlo; sin embargo, se espera que su afluencia sea muchísimo mayor luego de la inauguración de dichas estaciones.

Cabe destacar que la estación de Observatorio tuvo que sufrir una remodelación completa y eso retrasó la inauguración un poco más. De hecho, el equipo de adn Noticias llegó a Observatorio para conocer los últimos detalles antes de la inauguración y pudimos ver que todavía hay trabajadores afinando todo para el 2 de febrero.

Tren Insurgente|Samuel Aguirre

Aunque claro, los detalles ya son mínimos, considerando que la estación ya está lista, al igual que los acabados de las estaciones. Sin embargo, los equipos se mantienen en la zona para que todo luzca impecable el día en que la presidenta anunció la inauguración.

Tren Insurgente|Samuel Aguirre | adn Noticias

Tren Insurgente se conectará con el Metro de la CDMX

Por si fuera poco, se espera que la estación Observatorio se convierta en una de las más concurridas de todos los sistemas de transportes, ya que además de conectar el Tren Insurgente con la Línea 1 (rosa) del Metro, también será un punto de referencia el Cablebús y el RTP.

Estación Obervatorio|Samuel Aguirre | adn Noticias

