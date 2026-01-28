El frío y la lluvia persisten en México este miércoles 28 de enero; así será el clima la mayor parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el clima en México este miércoles 28 de enero de 2026 seguirá influido por la masa de aire ártico asociada al frente frío 30. Aunque el sistema se debilita, el amanecer será frío, con heladas en zonas altas y niebla.

El SMN aseguró que las lluvias se concentrarán en el oriente y sureste, mientras el resto del país tendrá estabilidad relativa. El evento de “Norte” y el oleaje elevado demandan precaución en costas.

Temperaturas mínimas y máximas esperadas

Heladas severas: −10 a −5 °C en sierras de Chihuahua y Durango

−10 a −5 °C en sierras de Chihuahua y Durango Heladas: −5 a 0 °C en montañas del norte y centro, incluido Edomex y Puebla

−5 a 0 °C en montañas del norte y centro, incluido Edomex y Puebla Frías: 0 a 5 °C en zonas altas del Bajío y CDMX

0 a 5 °C en zonas altas del Bajío y CDMX Calor: 35 a 40 °C en costas del Pacífico sur; 30 a 35 °C en el noroeste y centro-sur

Lluvias y precipitaciones por estados

Se esperan lluvias fuertes en Veracruz (zona Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con riesgo de inundaciones. Chubascos en Guerrero y Campeche, y lluvias aisladas en el centro-oriente y Península de Yucatán.

Vientos y oleaje afectarán el Istmo y Golfo

El “Norte” dejará rachas de 70–90 km/h en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 3–4 m. En Quintana Roo, el oleaje alcanzará 2–3 m, con riesgo para la navegación.

Clima en CDMX

La mañana será fría y con posible niebla; la tarde, templada:



Mínima: 6–8 °C en CDMX; 2–4 °C en Toluca

6–8 °C en CDMX; 2–4 °C en Toluca Máxima: 23–25 °C en CDMX; 20–22 °C en Toluca

Sin lluvia en la capital y viento con rachas de hasta 50 km/h.

Recomendaciones de la SMN

Abrígate bien por la mañana y noche, especialmente en el norte, centro y zonas serranas: usa chamarras, gorros y bufandas. Las heladas pueden congelar carreteras en sierras

Evita zonas bajas propensas a inundaciones en el sureste si hay lluvias fuertes; no cruces ríos o arroyos crecidos

Conduce con precaución por bancos de niebla (reduce velocidad y usa luces bajas) y vientos fuertes (asegura objetos sueltos para evitar caídas de árboles o anuncios)

En costas del Golfo y Pacífico sur, extrema precauciones por oleaje alto y vientos: no te acerques a la playa ni realices actividades acuáticas

Mantente informado a través del Servicio Meteorológico Nacional (smn.conagua.gob.mx) o @conagua_clima, ya que un nuevo frente frío podría acercarse el jueves y traer más cambios

