Becas Edomex 2026: Requisitos para solicitar el apoyo de 264 mil pesos y vivir en Alemania

El sueño de vivir en Europa está más cerca para los universitarios este 2026. El gobierno del Estado de México, a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) en conjunto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), lanzó la convocatoria de la Beca Internacional COMECYT-DAAD 2026, destinada a egresados y profesionistas del Edomex que deseen continuar sus estudios en Alemania.

Este programa busca fomentar la movilidad académica y el desarrollo profesional de los jóvenes mexiquenses, ofreciendo apoyos integrales que permitirán cursar estudios de posgrado (maestría y doctorado) en universidades de alto nivel en el país europeo.

Este es un apoyo económico significativo para impulsar carreras profesionales en el extranjero. Checa si cumples lo requisitos y participa.

¿Cómo estudiar en Alemania siendo mexicano?

La beca proporciona 22 mil pesos mensuales durante 12 meses, renovable por igual periodo sin exceder dos años. Además, la beca incluye:



Seguro médico anual otorgado por el DAAD

Curso intensivo de alemán antes del inicio de los estudios

Becas Edomex 2026: Requisitos para aplicar y estudiar en Alemania

Para poder aspirar a este beneficio, los postulantes deben cumplir con una serie de criterios, entre los cuales destacan:



Residir en el Estado de México

Haber egresado de la licenciatura en los últimos seis años

Contar con promedio mínimo de 8.0

No ser beneficiario de otra beca para el mismo fin

Acreditar dominio del inglés y/o alemán

Contar con documentos oficiales como título, cédula, carta de motivos y cartas de recomendación

CV actualizado

Calendario de la convocatoria

La recepción de solicitudes va del 15 de diciembre de 2025 al 27 de febrero de 2026, con notificaciones a preseleccionados el 17 de marzo. Siguen etapas como entrega de expedientes al DAAD (18-29 de marzo), entrevistas (16-17 de abril), evaluación (20-23 de abril), resultados el 15 de mayo y formalización del 15 al 18 de mayo. Los interesados deben contactar al Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos del COMECYT.

