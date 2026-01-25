Costos oficiales del gas en México; estados donde se vende más barato

El gas es un combustible indispensable en las casas de los mexicanos y por ello, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establece los precios máximos del gas y aquí te decimos cuánto costará en tu ciudad del 25 al 31 de enero de 2026.

Precio del gas en CDMX y Edomex

De acuerdo con la CRE , en la CDMX y en el Edomex el precio por kilo de gas es de 19.12 pesos y por litro de 10.32 pesos. Cabe señalar que estos precios aplican para las 16 alcaldías de la capital y para todos los municipios del Estado de México.

¿Cuánto cuesta el gas en México?

Estos son los precios del gas en algunos estados del país:

Zacatecas venderá el kilo en 19.70 pesos y el litro en 10.64 pesos.

Chiapas ofertará el kilo en un precio de 19.86 pesos y el litro de 10.80 pesos.

Chihuahua venderá el kilo en 19.57 pesos y el litro en 10.57 pesos.

Colima vende el kilo de gas en 19.04 pesos y el litro en 10.28 pesos.

En Durango el kilo de gas tendrá un precio de 19.71 pesos y el litro de entre 10.47 y 10.62 dependiendo de el municipio.

Guanajuato venderá el kilo de gas en 18.96 y el litro en 10.24 pesos.

En Guerrero tendrá un precio de 19.35 pesos el kilo y 10.45 pesos el litro.

Oaxaca venderá el kilo de gas en 19.28 pesos y el litro en 10.41 pesos.

En Hidalgo tendrá un precio de 18.58 pesos el kilo y 10.03 pesos el litro.

Jalisco venderá el kilo de gas en 19.20 pesos y el litro en 10.37 pesos.

Morelos ofertará el kilo de gas en 18.74 pesos y el litro en 10.12 pesos.



