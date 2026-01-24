Tormenta invernal sacudirá al norte con nieve, vientos y riesgo de tornados

El clima en México estará marcado por condiciones invernales extremas durante este fin de semana debido a la interacción de la tercera tormenta invernal de la temporada, los frentes fríos 30 y 31, y una masa de aire ártico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 23 de enero de 2026.

El fenómeno impactará principalmente al norte y noroeste del país entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero, con:



Lluvias intensas

Vientos fuertes

Temperaturas bajo cero

Probabilidad de nieve

Aguanieve en zonas serranas

Tormenta invernal y frentes fríos en acción

El sistema invernal generará lluvias fuertes a intensas en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. La combinación de humedad y aire ártico favorece escenarios poco comunes.

Especialistas advierten que estos eventos aumentan el riesgo de inundaciones y afectaciones carreteras, por lo que recomiendan evitar traslados innecesarios.

Riesgo de tornados y vientos extremos

El SMN alertó sobre posible formación de tornados o torbellinos en el norte de Coahuila, principalmente la noche del viernes. Las rachas podrían superar los 100 km/h.

Estos vientos representan peligro para estructuras ligeras, árboles y líneas eléctricas, con impacto directo en la seguridad urbana y rural.

Nieve, aguanieve y lluvia engelante

Se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras del norte, así como lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León. Estas condiciones elevan el riesgo de accidentes viales.

Autoridades recomiendan extremar precauciones y atender avisos locales de Protección Civil.

Evento de Norte y efectos al Golfo

Desde el sábado por la noche iniciará un evento de Norte en Tamaulipas, que se intensificará el domingo en Veracruz y el sureste. El oleaje podría alcanzar hasta cinco metros.

Nieve en Cofre de Perote se intensifica por Frente Frío 27; pero cubre Veracruz de blanco y paisajes invernales

El SMN indicó que las bajas temperaturas persistirán al menos hasta el martes, por lo que se mantiene vigilancia constante.

