Tormenta invernal sacudirá al norte con nieve, vientos y riesgo de tornados

El clima en México se verá afectado por una tormenta invernal con frío extremo, lluvias intensas, vientos peligrosos y posible caída de nieve este sábado.

clima en México
El frío intenso dominará en el norte de México durante los próximos días, acompañado de lluvias intensas, vientos fuertes, riesgo de tornados en algunas zonas y nieve o aguanieve en las sierras.|Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El clima en México estará marcado por condiciones invernales extremas durante este fin de semana debido a la interacción de la tercera tormenta invernal de la temporada, los frentes fríos 30 y 31, y una masa de aire ártico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 23 de enero de 2026.

El fenómeno impactará principalmente al norte y noroeste del país entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero, con:

  • Lluvias intensas
  • Vientos fuertes
  • Temperaturas bajo cero
  • Probabilidad de nieve
  • Aguanieve en zonas serranas

Tormenta invernal y frentes fríos en acción

El sistema invernal generará lluvias fuertes a intensas en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. La combinación de humedad y aire ártico favorece escenarios poco comunes.

Especialistas advierten que estos eventos aumentan el riesgo de inundaciones y afectaciones carreteras, por lo que recomiendan evitar traslados innecesarios.

Riesgo de tornados y vientos extremos

El SMN alertó sobre posible formación de tornados o torbellinos en el norte de Coahuila, principalmente la noche del viernes. Las rachas podrían superar los 100 km/h.

Estos vientos representan peligro para estructuras ligeras, árboles y líneas eléctricas, con impacto directo en la seguridad urbana y rural.

Nieve, aguanieve y lluvia engelante

Se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras del norte, así como lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León. Estas condiciones elevan el riesgo de accidentes viales.

Autoridades recomiendan extremar precauciones y atender avisos locales de Protección Civil.

Evento de Norte y efectos al Golfo

Desde el sábado por la noche iniciará un evento de Norte en Tamaulipas, que se intensificará el domingo en Veracruz y el sureste. El oleaje podría alcanzar hasta cinco metros.

El SMN indicó que las bajas temperaturas persistirán al menos hasta el martes, por lo que se mantiene vigilancia constante.

