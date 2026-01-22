¡Alista las maletas! Fechas exactas del primer megapuente de febrero 2026

Febrero de 2026 llegará con buenas noticias para estudiantes y trabajadores en México. El primer megapuente del año está confirmado y será una oportunidad ideal para planear una escapada corta o simplemente descansar.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como con la Ley Federal del Trabajo (LFT), a finales de enero y principios de febrero se llevará a cabo el primer megapuente del 2026. ¡Toma nota y ve haciendo planes!

¿Cuándo es el megapuente de febrero 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de días festivos, el Día de la Constitución se recorre al primer lunes de febrero, por lo que en 2026 el descanso obligatorio se otorgará el lunes 2 de febrero. Esto permitirá un fin de semana largo de tres días para trabajadores, que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

Para alumnos de la SEP, el primer asueto del año llegará con cuatro días ininterrumpidos de descanso, ideal para recargar energías.

El descanso prolongado beneficiará a alumnos de educación básica, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, quienes podrán disfrutar de varios días sin actividades escolares. Este megapuente se extenderá del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026, y se debe a una combinación de factores.

En primer lugar, el viernes 30 de enero no habrá clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, lo que implica la suspensión de labores docentes. Posteriormente, el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero corresponden al fin de semana habitual, sin celebraciones oficiales.

Finalmente, el lunes 2 de febrero está marcado como día de descanso obligatorio en todo el país, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se recorre la conmemoración del Día de la Constitución, que oficialmente se celebra el 5 de febrero.

Este será el primer megapuente de febrero 2026, uno de los más esperados del inicio del año, ya que llega después de la llamada "cuesta de enero". Aprovecha tus días.

