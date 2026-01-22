Banco del Bienestar 2026: Estos son los beneficiarios que cobran la pensión hoy jueves 22 de enero

Este jueves avanza el calendario oficial de pagos y genera atención nacional por la pensión que entrega apoyo económico a sectores prioritarios, mediante el Banco del Bienestar, con depósitos programados para hoy jueves 22 de enero conforme al orden alfabético vigente en 2026 federal actual.

La dispersión bimestral beneficia a millones de personas adultas mayores y mujeres inscritas, bajo un esquema escalonado que prioriza seguridad y organización, reduce filas innecesarias y facilita el acceso directo a recursos autorizados para el bienestar cotidiano durante enero y febrero en todo México nacional.

¿Qué letra cobra la pensión del Banco del Bienestar 2026 este jueves 22 de enero?

Este jueves 22 de enero corresponde el pago a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra R, según el calendario oficial vigente, como parte del esquema alfabético que aplica la Secretaría del Bienestar para ordenar depósitos sin saturar sucursales.

Las personas incluidas en esta letra reciben el recurso directamente en su tarjeta institucional, con posibilidad de retiro inmediato en cajeros autorizados o uso en comercios, sin intermediarios ni trámites adicionales durante la jornada bancaria establecida a nivel nacional hoy.

El monto permanece sin cambios durante 2026, con 6 mil 400 pesos para adultos mayores y 3 mil 100 pesos para Mujeres Bienestar, entregados de forma bimestral conforme reglas vigentes y presupuesto aprobado por autoridades federales del programa social nacional.

Este jueves 22 de enero los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra R cobrarán su pensión. |Getty

¿Cómo consultar si ya te depositaron la pensión?

Para confirmar el depósito de la pensión , las autoridades sugieren revisar el saldo disponible mediante canales oficiales, con prioridad en herramientas digitales y atención directa, antes de acudir a sucursales, debido a que el reflejo puede variar durante el día.

Revisar saldo en cajeros automáticos oficiales

Consultar la aplicación móvil institucional

Solicitar orientación directa en sucursal bancaria

En caso de dudas persistentes, la consulta presencial ofrece orientación personalizada, siempre que se respete el calendario asignado y se eviten filas innecesarias, ya que el depósito llega de forma automática a la tarjeta del Banco del Bienestar oficial vigente.