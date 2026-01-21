Obras y lluvia complican el paso en varias carreteras; tramos con afectaciones para hoy miércoles 21 de enero

Hoy miércoles 21 de enero, autoridades informaron sobre el restablecimiento de la circulación en diversas carreteras, así como zonas donde persisten afectaciones o bloqueos por mantenimiento, carga vehicular y condiciones climáticas.

De acuerdo con los reportes más reciente de Capufe y Guardia Nacional Carreteras , varios accidentes viales que obligaron al cierre parcial o total en vías federales ya fueron atendidos, permitiendo que las vialidades operen nuevamente con normalidad; sin embargo, en otros puntos del país continúan trabajos y factores externos que pueden generar demoras.

Tramos con afectaciones este miércoles

En algunos puntos persisten reducciones de carril o factores climáticos:



Autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque , km 16: reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento en el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. Se registra carga vehicular, aunque sin incidentes.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Córdoba - Veracruz, registra #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Cuitláhuac. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 21, 2026

Carreteras con circulación restablecida

Las siguientes autopistas y carreteras ya presentan circulación restablecida, aunque se recomienda mantener velocidad moderada y atender señalamientos:



Autopista Navojoa – Ciudad Obregón , km 183, dirección Ciudad Obregón: el incidente fue atendido y el tramo opera de manera normal

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Las autoridades reiteran el llamado a manejar con precaución, respetar límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente para quienes transitan por carreteras de alta afluencia o zonas con condiciones climáticas adversas.

