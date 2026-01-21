Obras y lluvia complican el paso en varias carreteras; tramos con afectaciones para hoy miércoles 21 de enero
¿Planeas salir a carretera? Te decimos en qué zonas persisten las demoras por mantenimiento y cómo evitar contratiempos este miércoles.
Hoy miércoles 21 de enero, autoridades informaron sobre el restablecimiento de la circulación en diversas carreteras, así como zonas donde persisten afectaciones o bloqueos por mantenimiento, carga vehicular y condiciones climáticas.
De acuerdo con los reportes más reciente de Capufe y Guardia Nacional Carreteras , varios accidentes viales que obligaron al cierre parcial o total en vías federales ya fueron atendidos, permitiendo que las vialidades operen nuevamente con normalidad; sin embargo, en otros puntos del país continúan trabajos y factores externos que pueden generar demoras.
Tramos con afectaciones este miércoles
En algunos puntos persisten reducciones de carril o factores climáticos:
- Autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque, km 16: reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento en el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. Se registra carga vehicular, aunque sin incidentes.
- Autopista Córdoba – Veracruz : presencia de lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Cuitláhuac. Se recomienda disminuir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.
Carreteras con circulación restablecida
Las siguientes autopistas y carreteras ya presentan circulación restablecida, aunque se recomienda mantener velocidad moderada y atender señalamientos:
- Autopista Navojoa – Ciudad Obregón, km 183, dirección Ciudad Obregón: el incidente fue atendido y el tramo opera de manera normal
- Autopista Durango – Mazatlán, km 163: el accidente fue resuelto y hay circulación normal en ambos sentidos
- Carretera Lázaro Cárdenas – Villa Unión ( Sinaloa ), km 163+800: la vialidad ya se encuentra libre tras un accidente vial
- Carretera Zacatecas – Aguascalientes (Zacatecas), km 117+000: se restableció el paso vehicular
- Carretera Los Reyes – Zacatepec (Tlaxcala), km 138+000: la circulación fue habilitada sobre el derecho de vía
- Carretera Poza Rica – Veracruz (Veracruz), km 183+000: tramo libre tras atender el percance
- Carretera Ent. Colonia – Ciudad Valles ( Hidalgo ), km 058+600: la vía ya opera con normalidad
- Carretera Matamoros-Reynosa (Tamaulipas), km 060+500: vía libre tras accidente
- Carretera Monterrey-Nuevo Laredo (Nuevo León), km 095+200: vía libre tras atención de accidente
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Las autoridades reiteran el llamado a manejar con precaución, respetar límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente para quienes transitan por carreteras de alta afluencia o zonas con condiciones climáticas adversas.
