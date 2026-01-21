Gobernadora de Baja California confirma que su exesposo, Carlos Torres, es investigado por narcotráfico por la FGR

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, por presuntos vínculos con actividades delictivas como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que conocía desde hace semanas sobre la denuncia anónima que dio pie a la investigación federal y reiteró su confianza en el trabajo de la Fiscalía para esclarecer los hechos de manera seria y transparente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los primeros detalles de la investigación de la FGR contra Carlos Torres

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR atiende una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025. Según el expediente, Torres habría recibido pagos de hasta 150 mil dólares mensuales de parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para facilitar la operación de la célula delictiva conocida como Los Rusos, vinculada al Cártel de Sinaloa en la entidad.

Además del presunto financiamiento, la investigación señala la posible participación de Torres y su red en extorsiones en aduanas del estado, así como en la inversión de recursos ilícitos en bienes raíces en Estados Unidos. También se menciona a Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exesposo, como presunto líder de la estructura que manejaba operaciones financieras a través de empresas fachada.

🚨#AlertaADN



La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero pic.twitter.com/1Utpo0yY6U — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026

Marina del Pilar respalda la FGR

La gobernadora aseguró que respalda el trabajo de la FGR y que, incluso, su exesposo ya había dado una declaración en donde también confirmó su confianza en que la Fiscalía hará un trabajo óptimo en el caso para esclarecer cualquier situación.

De hecho, el mismo Carlos Torres emitió una carta en donde reconoció la existencia de la investigación, pero la minimizó porque es una denuncia anónima. "No se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro", señaló.

