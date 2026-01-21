Cierran acceso al parque Nevado de Colima por alta afluencia

El Nevado de Colima se convirtió en un atractivo turístico este fin de semana por la primera nevada , sin embargo, las autoridades ya restringieron el acceso debido a la gran cantidad de visitantes

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó el cierre del ingreso de automóviles al Parque Nacional, por lo que llamó a los visitantes a buscar alternativas.

Volcán de Colima y del Nevado permanecerán nevados más días

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nevado de Colima en su máxima capacidad

El Nevado de Colima cerró el ingreso al Parque debido a que está en su máxima capacidad. Ante ello recomendó retirarse de la zona y buscar vías alternas a quienes quieren disfrutar del paisaje gélido.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) señaló que en coordinación con la Policía de Caminos y autoridades municipales se implementan acciones para mantener un tránsito seguro sobre la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo.

El Nevado de Colima y sus hermosos paisajes

Operativo Montaña Blanca en el Nevado de Colima

En la zona se mantiene un operativo denominado "Montaña Blanca" para proteger a los visitantes y se basa en la aplicación de controles de acceso, filtros de ingreso y restricciones. Además, aumenta la vigilancia en el atractivo turístico por las frías condiciones meteorológicas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

