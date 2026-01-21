Abren inscripciones anticipadas y amplían registro para uniformes escolares gratis; guía paso a paso

El gobierno de Sonora anunció la ampliación del periodo para que madres, padres de familia y tutores puedan capturar y actualizar las tallas de uniformes escolares gratis a través de la plataforma digital Yoremia, con el fin de asegurar la entrega oportuna y adecuada de las prendas para el próximo ciclo escolar.

La medida fue instruida por el gobernador Alfonso Durazo, quien subrayó la importancia de que cada estudiante reciba sus uniformes con tallas correctas, evitando contratiempos y garantizando que ninguno quede fuera del programa por información incorrecta o desactualizada.

¿Qué incluyen los paquetes de uniformes escolares gratis?

Preescolar y primaria: Playera tipo polo unisex, pantalón, jumper y calzado

Secundaria: Se contemplan las mismas prendas y falda

¿Cómo pedir los uniformes escolares gratis?

Las y los responsables del registro deben ingresar al sitio de Yoremia , proporcionar la CURP del alumno, los datos del tutor y las tallas correspondientes de prendas y calzado, considerando el crecimiento de los estudiantes.

Cabe destacar que durante la actual administración se han destinado más de mil 384 millones de pesos al programa de uniformes escolares gratuitos, con lo que se han entregado más de un millón 700 mil paquetes en los 72 municipios del estado para fortalecer la educación pública y apoyar la economía familiar.

Para el ciclo escolar 2025-2026 se asignaron 316 millones de pesos, con los cuales se beneficia a más de 440 mil estudiantes de nivel básico.

Inscripciones anticipadas del ciclo 2026-2027

Asimismo la Secretaría de Educación de Sonora anunció que el trámite de inscripciones anticipadas para el ciclo escolar 2026-2027 se realizará del 3 al 13 de febrero.

La instancia estatal precisó que este proceso está destinado a todos aquellos que deseen garantizar un lugar para niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles de educación básica dentro del estado.

