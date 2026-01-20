La Tarjeta Rosa cambia este 2026: Nuevo registro y diferente forma de pago en Guanajuato

La Tarjeta Rosa se ha convertido en uno de los programas de gobierno más solicitados en el estado de Guanajuato. Un apoyo de 6 mil pesos a las mujeres de entre 15 y 45 años, que además ofrece beneficios en atención médica y dental.

Destaca que la Tarjeta Rosa tendrá un gran cambio este 2026, ya que la tarjeta que tenían las beneficiarias en el 2025 dejará de tener valor y todas ellas tendrán que renovarla, con un nuevo registro y asistiendo puntualmente a la cita de su nuevo plástico para poder recibir el apoyo económico.

Cambios en la Tarjeta Rosa de Guanajuato este 2026

Ahora el apoyo se entregará mediante una nueva tarjeta emitida por un banco estatal, lo que permitirá a las beneficiarias retirar el dinero sin cobro de comisiones. Además, es un cambio que busca modernizar los programas sociales en la entidad y dar mayor seguridad a los usuarios en el uso de su dinero.

Por otro lado, el calendario de pagos será diferente. Ahora habrá dos depósitos por un monto de 3 mil pesos cada uno; el primero en junio y el otro en noviembre. Con esto, se pedirá a las beneficiarias que cuiden de mejor manera el dinero y así pueda rendir durante varios meses, destinado para apoyar aspectos básicos del día a día.

Nuevo registro y requisitos para recibir la Tarjeta Rosa

El cambio más importante y del que todas deben estar enteradas es que el registro será diferente. Ahora tendrán que hacerlo en línea, a través de una aplicación digital que tendrán que descargar en su teléfono celular.

El registro desde un celular será obligatorio para recibir la tarjeta rosa, por lo que se deben tener escaneados los documentos necesarios, como una identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de maternidad.

Se espera que el primer registro se abra durante febrero y marzo, para que la entrega de las nuevas tarjetas tenga lugar durante los meses de abril y mayo, culminando con el primer depósito en junio.

