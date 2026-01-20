Se agrava en México el congelamiento de tarjetas bancarias

Durante el inicio del año, el SAT intensifica revisiones y se agudiza en México la preocupación social. El congelamiento de tarjetas bancarias genera inquietud creciente entre contribuyentes.

La vigilancia fiscal aumenta a comienzo de año y coloca bajo presión a personas físicas y empresas. El bloqueo de recursos bancarios provoca incertidumbre cotidiana, limita pagos esenciales y obliga a informarse sobre causas legales, alcances reales y acciones preventivas ante posibles sanciones.

La medida que congela tarjetas bancarias en México

El Servicio de Administración Tributaria aplica esta acción cuando detecta incumplimientos fiscales graves, conforme al Código Fiscal de la Federación. La medida busca asegurar el cobro de adeudos firmes, notificados y no pagados, mediante la inmovilización de cuentas bancarias del contribuyente.

Entre las causas más frecuentes destaca la omisión reiterada de declaraciones mensuales o anuales obligatorias. Esta conducta permite a la autoridad presumir un incumplimiento relevante, activar procedimientos administrativos y ordenar el bloqueo de tarjetas, depósitos y retiros hasta regularizar la situación fiscal.

También influyen irregularidades en facturación, como CFDI con errores, facturas inexistentes o vínculos con esquemas de simulación. Estas prácticas elevan alertas internas, detonan revisiones profundas y derivan en sanciones severas que afectan el acceso al dinero disponible.

¿Cómo evitar que el SAT congele el dinero de tarjetas bancarias?

La prevención reduce riesgos fiscales de forma significativa. Mantener declaraciones actualizadas, atender requerimientos oficiales y revisar con frecuencia el Buzón Tributario permite detectar inconsistencias oportunamente, corregir errores y evitar que la autoridad avance hacia medidas como el bloqueo bancario.

Presentar declaraciones en tiempo y forma

Regularizar adeudos fiscales pendientes

Verificar datos fiscales actualizados

Usar únicamente facturas válidas

Ante un bloqueo, la atención inmediata resulta clave. El contribuyente debe acudir al SAT, identificar la causa exacta y seguir el procedimiento correspondiente mediante pago, aclaración o garantía, con el objetivo de recuperar el acceso a recursos y restablecer operaciones financieras.