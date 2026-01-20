¡Da el sí! Habrá bodas gratis con regalos y muchas sorpresas en Neza, Edomex

Se acerca el Día del Amor y la Amistad y para los enamorados habrá bodas gratis, rifas, regalos y muchas sorpresas; así que si estás listo para dar el sí, aquí te compartimos todos los detalles.

Requisitos para bodas gratis en Neza

Mediante redes sociales, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl publicó el anuncio para todas las parejas que quieran casarse gratis este 2026 y solo deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad

Vivir en Nezahualcóyotl

Presentar identificación oficial que puede ser INE, cartilla militar, pasaporte

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Certificados médicos prenupciales con costo de 240 pesos

Para el certificado es necesario ayuno de 8 horas y dos fotografías tamaño infantil por persona (con fondo blanco, sin gorra y sin lentes).

Las bodas se llevarán a cabo el 14 de febrero por lo que los interesados deberán realizar su registro antes de esa fecha en la oficialía más cercana.

Regalos para los enamorados

Los matrimonios colectivos se llevarán a cabo el 14 de febrero a las 13:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal ubicado en Avenida Chimalhuacán s/n entre Caballo Bayo y Faisán en la colonia Benito Juárez colonia Benito Juárez.

Además, todas las parejas participarán en una gran rifa de diferentes regalos para que sea un momento inolvidable.

De acuerdo con datos del municipio, en 2023 se casaron 989 parejas, para 2024 contrajeron matrimonio mil 200 parejas y en 2025 formalizaron su unión 700 parejas.

Así se vivió el ambiente en las bodas igualitarias en la CDMX

