Sin sorteos; pasos para solicitar un préstamo ISSSTE y montos que se pueden otorgar este 2026
El ISSSTE eliminó los sorteos como requisito para solicitar un préstamo directo en este 2026; conoce los pasos a seguir y quiénes pueden solicitarlo.
Desde hace un par de meses el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), Martí Batres Guadarrama, dio a conocer que ya no será necesario ingresar a los famosos sorteos para solicitar un préstamo ante este instituto a lo largo de este 2026.
Se mencionó que a lo largo de este año, la asignación de los recursos se hará de manera semanal con la finalidad de que el instituto pueda fortalecer su eficacia, transparencia y accesibilidad a este trámite para todos los derechohabientes.
¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE este 2026?
Es importante mencionar que con estas nuevas especificaciones del ISSSTE , aquellos trabajadores activos, así como pensionados y jubilados, podrán solicitar un préstamo ordinario, especial, de bienes de uso duradero o damnificados sin la necesidad de ingresar a un sorteo.
Y es que es importante mencionar que hasta antes de este 2026, el solicitar cualquier tipo de los préstamos que otorga el ISSSTE era por medio de sorteos, a los cuales las y los derechohabientes ingresaban para conocer si eran seleccionables para el crédito en cuestión.
Requisitos para solicitar un préstamo del ISSSTE este 2026
Para poder solicitar alguno de los préstamos que otorga el ISSSTE , las y los derechohabientes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener al menos seis meses y un día de afiliación al régimen del ISSSTE
- No contar con adeudos vigentes por préstamos anteriores
- Contar con comprobantes de pago recientes de tu dependencia
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a los tres meses
- Estado de cuenta a nombre del solicitante
Montos a los que pueden acceder las personas con los préstamos del ISSSTE
En caso de cumplir con los requisitos antes mencionados, para poder solicitar el préstamo ante el ISSSTE deberás ingresar a la Oficina Virtual del instituto y llenar los campos solicitados con la información oficial.
Tras ello, los montos a los que podrás acceder son los siguientes:
- Préstamo ordinario: de 20 mil 700 a 31 mil 200 pesos
- Préstamos especiales: de 105 mil 646 a 158 mil 469 pesos
- Préstamo para bienes de uso duradero: de 206 mil 367 a los 240 mil 762 pesos
- Préstamos para damnificados: fijo de 30 mil pesos
