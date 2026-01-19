VIDEO: Incendio fuera de control llega hasta la carretera Salina Cruz-Huatulco

Un fuerte incendio forestal se registró a un costado de la carretera Salina Cruz-Huatulco, Oaxaca, lo que despertó la preocupación tanto de automovilistas como de las brigadas de Protección Civil, ya que el fuego no dejaba de expandirse y de consumir todo a su paso.

Los automovilistas que pasaron por el lugar pudieron captar cómo el incendio devoró el cerro "El Carrizal", en la zona de Santa Gertrudis Miramar (Chipehua), agencia de Santo Domingo Tehuantepec.

¿Cómo afecta el incendio a la carretera Salina Cruz-Huatulco?

Lo que comenzó como un pequeño incendio rápidamente se extendió hasta alcanzar los límites de la carretera debido a los fuertes vientos que se registraron en la zona. En los videos que se volvieron virales en poco tiempo se puede observar cómo las llamas ya habían acabado con las áreas verdes del costado y el humo afectaba a los automovilistas.

Para impedir que el fuego y el humo alcanzaran a los conductores las brigadas de la Comisión Estatal Forestal (COESFO) y de La Merced se desplazaron y combatieron la emergencia.

¿Incendio sigue activo?

El incendio continúa en el cerro "El Carrizal", sin embargo ya no representa riesgo para los conductores, tras las labores de los bomberos y brigadas de Protección Civil. Ante el pendiente de que se vuelva a propagar, las autoridades monitorean la zona.

