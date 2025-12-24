PROFEDET emite recomendaciones si no has recibido tu aguinaldo o no te pagaron completo

El aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores y que garantiza que todas las personas que laboren reciban cada año un pago equivalente a 15 días de salario mínimo y en adn Noticias te decimos cómo saber si te depositaron el aguinaldo completo y qué hacer en caso de que no sea así.

¿Cómo saber si me depositaron mi aguinaldo completo?

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todos los empleados deben recibir su aguinaldo máximo el 20 de diciembre y en caso de que el patrón no cumpla con esta disposición será acreedor a una multa.

Para calcular cuánto aguinaldo te toca, solo debes multiplicar tu salario diario por 15 días y en caso de que no hayas trabajado el año completo, calcula la parte proporcional dividiendo el resultado entre 365 das y multiplícalo por los días que laboraste en el año.

¿Qué hacer si no me pagaron mi aguinaldo?

Si el pago de tu aguinaldo es incompleto o no lo recibiste podrás hacer la reclamación hasta un año después de la fecha límite de pago. Así que ante cualquier irregularidad con el pago puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( PROFEDET ).

Ahí te brindarán servicio de asesoría, conciliación y en caso de ser necesario representación jurídica, puedes acudir directamente a las oficinas ubicadas en Dr. José María Vertió 211, colonia doctores o puedes contactarlos a través de los teléfonos 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741. También puedes enviar un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx.

En esto gastan su aguinaldo los mexicanos

