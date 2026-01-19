BTS en México: Profeco pide transparencia de manera OFICIAL a OCESA y Ticketmaster por la venta de boletos

Los conciertos de BTS en México serán el 7, 9 y 10 de mayo, fechas en las que la Ciudad de México (CDMX) quedará paralizada por la comunidad ARMY y es por eso que la venta de boletos en Ticketmaster ha sido un tema controversial incluso antes de haber comenzado, con la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incluida.

Y es que desde hace varios años los fanáticos que van a conciertos han presentado miles de quejas contra Ticketmaster, considerando que la empresa comete abusos en la venta de boletos y que no ofrece información clara incluso durante la misma compra.

Profeco exhorta a Ocesa y Ticketmaster por venta de boletos para BTS

Ante la situación, este 19 de enero la Profeco exhortó a OCESA y a Ticketmaster a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para el "BTS World Tour". Piden que se publiquen los precios con cargos y las condiciones completas de la venta, recordando que estos datos son un derecho al que los consumidores del producto tienen acceso.

Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos



Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour… pic.twitter.com/0If3x1Vb6s — Profeco (@Profeco) January 19, 2026

"Se solicita que anuncien precios, cargos y condiciones completas de la venta de boletos", se puede leer en su comunicado. Además, señalaron que, en caso de que haya precios dinámicos, deben informarlo con anticipación, así como informar de paquetes VIP y de cualquier tipo que impliquen cargos extra.

En total, Profeco ha recibido 4 mil 746 denuncias digitales para que Ticketmaster haga pública esta información.

Mapa de BTS en México y venta de boletos

Uno de los detalles más atractivos de BTS en que tendrán un escenario de 360 grados, con un escenario al centro del Foro GNP que, aseguran, ofrecerá una visibilidad excelente desde cualquier ángulo.

Sin embargo, un cambio en el mapa que ha provocado críticas es que secciones que suelen ser una sola han sido divididas en bloques, lo que cambiaría drásticamente el precio de los boletos.

Y claro, la venta de boletos comenzará el jueves 22 de enero en punto de las 09:00 am y los fanáticos podrán comprar un límite de 4 boletos por persona.

Zonas que tendrá el concierto de BTS en México|Ticketmaster

