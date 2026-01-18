¡México mágico! Hombre queda atrapado en bote de reciclaje

Un hombre quedó atrapado en un bote de reciclaje ubicado en calles de Guadalajara, Jalisco, lo que rápidamente movilizó a los servicios ya que el mecanismo del contenedor ponía en riesgo su vida.

El hombre, de aproximadamente 35 años se introdujo en el contenedor aparentemente para recuperar algunas pertenencias entre los desechos, sin embargo, cuando quiso salir ya no pudo.

Contenedor "Punto Limpio" y su mecanismo

Los hechos ocurrieron el 16 de enero en uno de los contenedores de reciclaje conocidos como "Punto Limpio", ubicado en el cruce de las calles Belén y Tenerías, en la colonia El Retiro.

Estos contenedores no son basureros, son espacios de reciclaje de ropa, cartón, botellas de plástico, metales, envolturas entre otros objetos. Su diseño es una estructura fija con un mecanismo de seguridad enfocado en la presión y fue este mismo el que impidió que el hombre pudiera salir.

Bomberos al rescate del hombre atrapado

Tras el reporte de auxilio al lugar llegaron Bomberos de Guadalajara de la Base 2, quienes encontraron al hombre con los pies colgando y la parte superior del cuerpo dentro del contenedor. Debido a que el mecanismo del bote hacía presión sobre él y ponía en riesgo su salud, decidieron actuar con rapidez y usar equipo hidráulico conocido como las "quijadas de la vida".

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sacar al hombre en buenas condiciones y al confirmar que se encontraba en pleno uso de sus facultades le permitieron retirarse del sitio.

