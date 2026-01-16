Ya es ilegal; multa por fumar vape en espacios públicos este 2026

Oficialmente este viernes 16 de enero de 2026 entró en vigor la nueva reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización de los llamados “ vapeadores ” en el país, lo cual generó que a través de redes sociales se comenzara a difundir el rumor sobre la supuesta multa y sanción que podrían recibir las personas por fumar vape en la vía pública.

Desde que el Gobierno de México anunció que se estaba buscando reformar las leyes para prohibir el consumo de estos cigarrillos eléctricos, estuvo en duda si sería o no ilegal la portación o fumar estos artículos en espacios públicos, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer todo lo que dicen las autoridades del país sobre el tema.

¿Hay multa por fumar vape en vía pública con la nueva reforma?

Si bien es cierto que el artículo 282 de la reforma a la Ley General de Salud establece claramente que el consumo y posesión personal de vapeadores no está prohibido en México, la Ley General para el Control de Tabaco sí menciona multas de miles de pesos para aquellos que fumen vape o cigarro en espacios 100% libres de humo.

Tomando en cuenta esta ley para el control de tabaco en México, la multa por fumar vape en zonas públicas 100% libres de humo pueden ir de los 117.31 a los 11 mil 731 pesos en este 2026 según sea el caso y la zona en donde se cometió la infracción.

¿Cuáles son los espacios 100% libres de humo según las leyes mexicanas?

Vale la pena mencionar que en nuestro país son considerados como espacios 100% libres de humo aquellos lugares que tengan un área física con acceso público, así como las áreas de trabajo, transporte público y espacios de concurrencia colectiva.

Por ejemplo, en la Ciudad de México (CDMX) esta actividad está prohibida en zonas como el Zócalo, la Calle Francisco I. Madero, calle 20 de Noviembre y demás áreas de alta afluencia de personas.

¿Qué castiga la nueva reforma a la Ley General de Salud?

Vale la pena mencionar que las únicas sanciones que se aplicarán en México por tema de vapeadores, serán para aquellas personas que se dediquen a la comercialización o difusión del consumo de vape en el país.

Las sanciones establecidas en el artículo 456 Bis señalan penas de 1 a 8 años de prisión para quienes participen en estas actividades, así como multas que pueden llegar hasta las 2 mil UMAS este 2026.

