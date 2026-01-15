Expertos despejan dudas sobre descubrimiento de piezas prehispánicas en Oaxaca

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que las piezas prehispánicas encontradas en el municipio de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, son auténticas, luego de la controversia generada por su difusión en redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El hallazgo fue verificado por especialistas del Centro INAH Oaxaca, quienes validaron su origen mixteco y su pertenencia al periodo Posclásico Tardío, entre los años 1300 y 1521 d.C., además de alertar sobre los riesgos de exhibir este tipo de descubrimientos sin supervisión.

¿Qué se encontró?

Los arqueólogos identificaron cerca de 60 objetos asociados a un entierro funerario prehispánico. Entre ellos hay cuentas de obsidiana negra, piezas metálicas probablemente de oro, y vasijas policromas de estilo mixteco.

Estas piezas reflejan prácticas rituales, estatus social y cosmovisión indígena. Su valor radica en que aportan información clave sobre la organización social y religiosa de la cultura mixteca.

Estado en el que se encuentran las piezas

A pesar de haber sido retiradas antes de la llegada de los expertos, las piezas muestran buen estado de conservación gracias a una capa calcárea natural que las protegió.

El INAH aplicó protocolos de registro, fotografía y catalogación para integrarlas al inventario nacional y garantizar su resguardo legal.

¿Quién realizó la verificación?

La inspección estuvo a cargo de los arqueólogos Miguel Ángel Galván Benítez y Nelly Robles García, del Centro INAH Oaxaca.

Ambos especialistas subrayaron que el contexto arqueológico es tan importante como los objetos, ya que permite interpretar correctamente el pasado.

¿Qué pasará con las piezas?

Actualmente permanecen bajo resguardo en la presidencia municipal de San Pedro Jaltepetongo, con vigilancia comunitaria.

El INAH explicó a los pobladores la legislación vigente y promovió la corresponsabilidad para proteger el patrimonio cultural.

¿Harán museo comunitario?

La comunidad manifestó interés en crear un museo comunitario para exhibir las piezas junto con otros hallazgos previos.

Este proyecto permitiría fomentar turismo cultural responsable y fortalecer la identidad local.

¿Cuál fue la polémica en redes?

La difusión de fotos y videos sin contexto profesional generó críticas y preocupación por posibles saqueos.

Lo prehispánico llega a la AniMole Convention 2023

El INAH pidió responsabilidad a ciudadanos, influencers y medios para evitar poner en riesgo el patrimonio arqueológico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.