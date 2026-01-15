Nuevo frente frío azota a México y provoca heladas este 15 de enero

¿Listos? El ambiente frío a muy frío se hará presente en la mayor parte del territorio mexicano durante este jueves 15 de enero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todo gracias al ingreso del frente frío 28 y una masa de aire polar.

Las horas más fuertes del frío serán durante la madrugada y la tarde, por lo que las autoridades han activado alertas para que la población pueda tomar precauciones y no sufra complicaciones de salud por el cambio climático y su descenso de las temperaturas.

La mayor parte del país sufrirá por el frente frío

El SMN advierte que en la Mesa del Norte y la Mesa Central predominará un ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla en zonas montañosas y temperaturas mínimas que podrían situarse por debajo de los 0 °C en varias regiones.

En las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Estado de México, se espera que los termómetros desciendan significativamente durante la madrugada, con posibilidad de heladas en las zonas altas y de hasta -10 °C.

Además, en la Ciudad de México y áreas con mayor altitud del Valle de México, las temperaturas podrían rondar cifras bajas durante la mañana, lo que reforzará la sensación de frío entre la población. Esto se acompaña de la probabilidad de neblina durante las primeras horas del día, disminuyendo la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Lluvias esperadas por el frente frío 28

El ingreso del Frente Frío 28 llevará también lluvias puntuales fuertes en el sureste y oriente del país, especialmente en entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se podrían presentar aguaceros acompañados de chubascos.

Asimismo, intervalos de lluvia y chubascos aislados se esperan en regiones de CDMX y Edomex, con posibilidad de acumulados moderados durante la tarde. Esto significa que algunas zonas urbanas podrían registrar cielos nubosos con posibilidades de precipitaciones ligeras, lo que hace importante que la gente considere salir con un paraguas o impermeables.

