Confirman nuevo Tren Ligero de Texcoco a La Paz, con 12 estaciones y ruta oficial en Edomex

Ya es un hecho, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México (Semov Edomex) ha anunciado la obra del Tren Ligero Texcoco - La Paz, con la ruta y las estaciones que tendrá, beneficiando a miles de personas que deben de realizar ese trayecto todos los días.

Uno de los aspectos más atractivos de este proyecto es que conectará Texcoco directamente con el Metro de la CDMX, ya que llegará a la terminal de La Paz, de la línea A, agilizando los tiempos de traslado en el oriente del Valle de México.

Ruta y estaciones del Tren Ligero Texcoco - La Paz

La Semov confirmó que el tren recorrerá 21 kilómetros desde el centro de Texcoco hasta la estación de La Paz , en un recorrido donde pasará por puntos clave como la carretera Lechería y la Universidad de Chapingo.

Con la intención de transportar a más de 27 mil pasajeros al día en un recorrido que promete ser de 30 minutos, las estaciones serán:



La Paz (terminal)

Los Reyes

La Magdalena

Conalep de Los Reyes

Francisco Villa

Piedras Negras

Central de Abastos

Puerta Texcoco

Centro Cultural Bicentenario

San Bernardino

Autónoma Chapingo

Texcoco (Terminal)

El Tren Ligero Texcoco–La Paz es una realidad, damos un paso firme hacia una movilidad más digna, segura y accesible. Este esfuerzo es parte del Plan Integral de la Zona Oriente impulsado por la Presidenta Dra. @claudiashein y la Gobernadora Mtra. @delfinagomeza.

¿Cuándo estaría listo el Tren Ligero Texcoco - La Paz?

Cabe destacar que también informaron que las vías del Tren serán utilizadas como transporte de carga, al mismo tiempo de ser un transporte público, por lo que le sacarían el doble de provecho a la obra.

Con este objetivo en mente, la intención es finalizar la construcción del Tren Ligero Texcoco - La Paz para los últimos meses del 2027, en la espera de que no ocurra ningún imprevisto que pueda alargar la fecha de inauguración.

