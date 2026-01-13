Martes de frescura llega con ofertas en frutas y verduras de gran calidad

Después de los gastos realizados por el Guadalupe-Reyes, el bolsillo mexicano está escaso, es por ello que Walmart apoyará a las familias con precios bajos y ofertas este Martes de Frescura para que no sufran la cuesta de enero.

Ya que tanto frutas como verduras son esenciales en la dieta de las personas, Walmart ofrece calidad y precio en estos y otros alimentos, por ejemplo la carne, el pollo y el pescado. De esta manera las familias comerán de una manera saludable.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio de las frutas este Martes de Frescura

Pepino: 14.90 pesos el kilo

Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo

Champiñones: 99 pesos el kilo

Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo

Papa blanca: 29.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo

Papa en malla: 27.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo

Zanahoria: 13.90 pesos el kilo

Apio: 36.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo

Precio de las verduras este Martes de Frescura

Mandarina:29.90 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo

Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo

Manzana gala: 29.90 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 29.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo

Toronja: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 14.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 45.90 pesos el kilo

Consejos prácticos para superar la cuesta de enero 2026: Estregias de ahorro y finanzas personales efectivas

¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?

Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo

Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo

Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo

Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

