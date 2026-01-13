Martes de frescura llega con ofertas en frutas y verduras de gran calidad
Frutas y verduras de excelente calidad a precios bajos este Martes de Frescura de Walmart; estas son las ofertas en alimentos.
Después de los gastos realizados por el Guadalupe-Reyes, el bolsillo mexicano está escaso, es por ello que Walmart apoyará a las familias con precios bajos y ofertas este Martes de Frescura para que no sufran la cuesta de enero.
Ya que tanto frutas como verduras son esenciales en la dieta de las personas, Walmart ofrece calidad y precio en estos y otros alimentos, por ejemplo la carne, el pollo y el pescado. De esta manera las familias comerán de una manera saludable.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Precio de las frutas este Martes de Frescura
- Pepino: 14.90 pesos el kilo
- Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo
- Champiñones: 99 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 29.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
- Papa en malla: 27.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo
- Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
- Apio: 36.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo
Precio de las verduras este Martes de Frescura
- Mandarina:29.90 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 29.90 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 29.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo
- Toronja: 19.90 pesos el kilo
- Piña miel: 14.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 45.90 pesos el kilo
Consejos prácticos para superar la cuesta de enero 2026: Estregias de ahorro y finanzas personales efectivas
¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?
- Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo
- Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo
- Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo
- Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.