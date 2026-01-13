inklusion.png Sitio accesible
Megabloqueo de transportistas hoy 13 de enero afectará carreteras y puntos clave del Edomex

Martes de frescura llega con ofertas en frutas y verduras de gran calidad

Frutas y verduras de excelente calidad a precios bajos este Martes de Frescura de Walmart; estas son las ofertas en alimentos.

Frutas y verduras en oferta este Martes de Frescura 13 de enero
En Walmart puedes encontrar frutas y verduras de gran calidad a precios bajos este Martes de Frescura.|Adriana Juárez Miranda
Escrito por:  Adriana Pacheco

Después de los gastos realizados por el Guadalupe-Reyes, el bolsillo mexicano está escaso, es por ello que Walmart apoyará a las familias con precios bajos y ofertas este Martes de Frescura para que no sufran la cuesta de enero.

Ya que tanto frutas como verduras son esenciales en la dieta de las personas, Walmart ofrece calidad y precio en estos y otros alimentos, por ejemplo la carne, el pollo y el pescado. De esta manera las familias comerán de una manera saludable.

Precio de las frutas este Martes de Frescura

  • Pepino: 14.90 pesos el kilo
  • Espárrago verde por manojo: 99 pesos el kilo
  • Champiñones: 99 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Papa blanca: 29.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos el kilo
  • Papa en malla: 27.90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 14.90 pesos kilo
  • Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
  • Apio: 36.90 pesos el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: 59 pesos el kilo

Precio de las verduras este Martes de Frescura

  • Mandarina:29.90 pesos el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana Red Delicious: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 29.90 pesos el kilo
  • Toronja: 19.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 14.90 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 45.90 pesos el kilo

¿Cuál es el precio del pollo y la carne en Walmart?

  • Pechuga sin hueso: 145 pesos el kilo
  • Pollo entero cortado en piezas: 44 pesos el kilo
  • Carne molida por kilo: 189 pesos el kilo
  • Arrachera de pollo Pilgrim's: 84 pesos el kilo

