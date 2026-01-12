Gobierno gasta millones en médicos cubanos durante 2025; el precio de mantener la dictadura

Desde el sexenio pasado, el Gobierno de México recibió a miles de médicos cubanos para llevar servicios de salud a las zonas más necesitadas del país. Ahora, el portal Emeequis ha revelado los contratos millonarios que se han utilizado en este programa y las cifras son alarmantes, con más de 2 mil millones de pesos gastados en la alimentación, transporte y hospedaje de dichos médicos, entregados a unas cuantas empresas.

Específicamente, detallan que, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) se gastaron 2,0004 millones de pesos, con recursos destinados a las empresas Pigudi Gastronómico, Comercializadora de la Península del Mayab, y BC CAP Development.

Los millones que gastó el Gobierno de México en médicos cubanos

En cuanto a comida, la empresa Pigudi Gastronómico S.A. de C.V. fue el proveedor para Baja California, Nayarit, Quintana Roo y Sonora, en donde firmaron un contrato LA-IB-CSG-0044-2025 con una cifra máxima de $1,235,403,248.00 (mil doscientos treinta y cinco millones, cuatrocientos tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos).

También con un contrato en el estado de Chiapas, con una cifra considerada alta para el nivel de gastos en la región. El contrato LA-IB-CSG-0043-2025 tiene un monto máximo de $299,851,450.00 (doscientos noventa y nueve millones, ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos).

Estos son solo algunos ejemplos que reveló el portal Emeequis, con más detalles de su investigación en este link .

El costo para mantener a los médicos cubanos en México

En los documentos recabados también se establece la cantidad aproximada que necesita el Gobierno mexicano para mantener a cada uno de los médicos cubanos que brindan servicio en el territorio nacional:



Hospedaje permanente: Costo por noche entre los $1550 y los $2100 pesos dependiendo de la zona;

permanente: Costo por noche pesos dependiendo de la zona; Alimentación completa: Servicio de tres comidas diarias por persona, con un costo entre $1100 y $1800 peso s;

completa: Servicio de tres comidas diarias por persona, con un costo s; Transporte asegurado: Servicio de traslado permanente que va desde vehículos privados hasta autobuses tipo turístico.

