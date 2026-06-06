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Aseguran 150 kilos de metanfetamina tras operativo en Baja California
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Se desborda Río Hondo en Naucalpan, Estado de México
Información recabada por Azteca Noticias señala que hay riesgo de colapso en 4 casas aledañas al Río Hondo ubicado en Naucalpan, Estado de México.
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Publicado
06/06/2026
🕐
15:05
Por:
Yael Toribio
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