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Aseguran 150 kilos de metanfetamina tras operativo en Baja California
/México/Video

Se desborda Río Hondo en Naucalpan, Estado de México

Información recabada por Azteca Noticias señala que hay riesgo de colapso en 4 casas aledañas al Río Hondo ubicado en Naucalpan, Estado de México.

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Por: Yael Toribio