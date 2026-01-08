Rescatan a lobo marino que estaba herido en Arco de la Lágrima

El lobo marino que se encontraba enmallado y gravemente lastimado en el área del Arco de la Lágrima, en San Carlos, Sonora, fue rescatado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El rescate se realizó después de varios días de búsqueda y seguimiento, tras el reporte por parte de habitantes de la zona y denuncias de redes sociales, ya comenzaron a circular imágenes y videos del animal atrapado en una red de enmalle.

¿Cómo fue el rescate del lobo marino?

De acuerdo con la PROFEPA , el lobo marino es una hembra juvenil de casi 23 kilos que presenta signos de desnutrición. Para liberar al animal de la malla se contó con la participación del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre con el objetivo de no lastimar sus órganos.

En las imágenes compartidas por primera vez en redes sociales se podía observar cómo el lobo marino tenía lesiones en el cuello provocadas por las cuerdas. Es por ello que para que la denuncia fuera atendida con prontitud, los internautas viralizaron el caso.

#ACTUALIZACIÓN 🚨 | Respecto al caso del lobo marino enmallado que fue localizado y rescatado en #Sonora, la Profepa informa que se trata de una hembra juvenil de casi 23 kilos que presenta signos de desnutrición. El procedimiento de desenmalle estuvo a cargo del Centro de… pic.twitter.com/2r3WP9SDLW — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 8, 2026

¿Cuál es el estado de salud del lobo marino?

Profepa señaló que el lobo marino se está recuperando de la anestesia y se espera que al pasar el efecto empiece a comer. Después se valorará su reincorporación a su hábitat.

Lobo marino muerto en Mazatlán

A inicios de enero también se reportó el hallazgo del cuerpo de un lobo marino en la playa de Mazatlán, Sinaloa. El cuerpo del animal, que tenía una longitud aproximada de 2.5 metros, fue sepultado para evitar riesgos sanitarios y afectaciones a los bañistas.

