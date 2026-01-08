Preinscripciones de la SEP en CDMX: Calendario oficial por apellido para ciclo 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el proceso de preinscripciones para educación básica en la Ciudad de México (CDMX), abarcando preescolar, primaria, secundaria y educación especial para el ciclo 2026-2027. Este trámite en línea busca facilitar el ingreso de miles de alumnos de nuevo ingreso.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo , convocó a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, a participar en el proceso el cual se realizará a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Fechas clave de las preinscripciones de la SEP

Las preinscripciones inician el 13 de enero de 2026 y se organizan por orden alfabético del primer apellido del alumno, extendiéndose hasta el 27 de febrero en varios casos.

¿Quiénes deben preinscribirse? Para 2° y 3° de preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria, así como Centros de Atención Múltiple (CAM), el periodo va del 13 de enero al 27 de febrero.

Para organizar el flujo de solicitudes y evitar saturaciones en el sistema, el registro se ha dividido de la siguiente manera:



13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

En el caso de primer grado de preescolar, las autoridades señalaron que los requisitos y fechas especiales serán publicados más adelante, con requisitos disponibles a partir del 13 de mayo de 2026 y el proceso de registro previsto del 19 al 29 de mayo.

¿Cómo y dónde hacer el registro?

El trámite debe realizarse únicamente en línea a través del portal de la AEFCM: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ . Para completar el formulario, se solicita información básica del estudiante, entre ellos: CURP, acta de nacimiento y demás documentación básica.

El registro es gratuito y no requiere intermediarios.

¿Qué pasa si no hago el registro de las preinscripciones de la SEP?

En caso de no llevar a cabo la preinscripción en la fecha recomendada de acuerdo con la inicial del primer apellido del alumno, madres, padres y personas tutoras podrán efectuar el trámite en cualquiera de los días comprendidos dentro del plazo oficial establecido en el calendario de la convocatoria.

Asimismo, si no se realiza el registro durante las fechas programadas, las autoridades educativas exhortan a estar pendientes de la emisión de una convocatoria extemporánea, la cual se habilitará conforme a la disponibilidad de espacios en los planteles escolares.

