Viajes para 2026: EUA publica nuevas alertas y advierte sobre destinos peligrosos en Europa y América Latina

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) publicó en diciembre de 2025 una nueva actualización de sus advertencias de destinos internacionales para 2026, una referencia clave para quienes planean desplazamientos al exterior durante 2026. La revisión impacta en turistas, empresas y ciudadanos estadounidenses que viven o trabajan fuera del país.

Las alertas se elaboran a partir de un monitoreo continuo que considera factores como criminalidad, terrorismo, salud pública, conflictos internos y la capacidad de respuesta de las autoridades locales. El DOS aclara que estas evaluaciones pueden cambiar en cualquier momento si se modifican las condiciones en un destino.

Países con advertencia baja y destinos considerados seguros para 2026

El Nivel 1 incluye destinos donde EEUU considera suficiente mantener precauciones habituales.

En esta categoría aparecen países como Canadá, Japón, Australia, Suiza y Portugal, que destacan por su estabilidad institucional y bajos niveles de riesgo general.

El Departamento de Estado subraya que esta calificación no elimina la posibilidad de incidentes locales y recomienda consultar siempre los reportes detallados antes de viajar.

Destinos con advertencia media y recomendaciones de mayor precaución

El Nivel 2 del sistema agrupa a países donde se detectan riesgos adicionales que no justifican desaconsejar completamente el viaje, pero sí exigen mayor atención por parte de los visitantes.

Estas advertencias suelen responder a incrementos puntuales de criminalidad, amenazas terroristas, disturbios aislados o limitaciones en los servicios de salud.

En la actualización vigente para 2026, este nivel incluye destinos turísticos frecuentes de Europa, como Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos y el Reino Unido; de América Latina, como Chile, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Cuba; y de África, como Sudáfrica, Marruecos, Botsuana y Namibia. El DOS aclara que las condiciones pueden variar dentro de cada país y recomienda mantenerse informado durante la estadía.

Países donde EEUU sugiere reconsiderar el viaje en 2026

El Nivel 3 corresponde a destinos donde Estados Unidos aconseja reconsiderar el viaje debido a riesgos significativos, entre ellos violencia, secuestros, disturbios civiles o inestabilidad política. Esta advertencia apunta principalmente a viajes no esenciales y sugiere evaluar alternativas más seguras. Para 2026, esta categoría incluye países como Nicaragua, Nepal, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Guyana y Guinea-Bisáu.

Países con alerta alta donde EEUU recomienda no viajar en 2026

El Nivel 4, el más alto del sistema, identifica destinos donde Estados Unidos recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia. Esta categoría se aplica a países afectados por conflictos armados, terrorismo, criminalidad extrema, colapso institucional o graves restricciones a la asistencia consular.

En este nivel figuran naciones como Afganistán, Irán, Rusia, Haití, Siria, Venezuela, Somalia, Sudán y Ucrania. El Departamento de Estado advierte que, en estos destinos, la capacidad del gobierno estadounidense para asistir a sus ciudadanos es mínima o inexistente y que las condiciones de seguridad pueden deteriorarse sin previo aviso.

Cómo funciona la clasificación de alertas de viaje de Estados Unidos

El sistema estadounidense organiza a los países y territorios en cuatro niveles de advertencia, que reflejan el riesgo general identificado para los viajeros. Cada nivel indica el tipo de precauciones recomendadas y el alcance de la asistencia consular disponible.

Los niveles inferiores corresponden a entornos relativamente estables, mientras que los superiores señalan contextos donde existen amenazas graves para la seguridad personal o donde el apoyo consular es limitado. La clasificación puede variar dentro de un mismo país según regiones específicas.