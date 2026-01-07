Clima hoy 7 de enero: Tres estados con caída de nieve y temperaturas de menos 10 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy en México el frente frío número 27 avanzará lentamente por el noroeste y norte del país, provocando descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias, con precipitaciones intensas en Baja California, Sonora y Chihuahua, donde también existe posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas. Hacia el final del día, el sistema dejará de afectar al país.

Por otra parte, una línea seca en Coahuila generará rachas de viento de hasta 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ingreso de humedad del Pacífico y el mar Caribe ocasionará lluvias en el occidente, sur y sureste.

Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá cielo mayormente despejado, con ambiente frío a muy frío, y heladas matutinas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estados con lluvias hoy 7 de enero 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Altas temperaturas en México para hoy

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas (istmo)

Frío en México hoy 7 de enero 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

