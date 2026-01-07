¡Casa nueva en 2026! Abren registro de vivienda social en Cuautla durante enero

El 2026 podría ser tu oportunidad para conseguir una vivienda social en el municipio de Cuautla, en Morelos, pues muy pronto, el gobierno del estado abrirá el registro para otorgar este beneficio a al menos 528 familias morelenses.

¡No te quedes fuera! El registro para vivienda social en Cuautla se llevará a cabo durante el mes de enero, por lo que en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Quienes pueden hacer el registro para el programa de Vivienda Social en Cuautla? Requisitos

A través de un comunicado, Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, coordinador Técnico del programa Hábitat Morelos y enlace del estado para el programa Vivienda para el Bienestar, informó que, el próximo lunes 12 de enero se abrirá el registro para que más de 500 familias accedan a una vivienda social .

Además, se dio a conocer que las personas interesadas en estrenar casa en Cuautla, podrán acudir directamente al predio para conocer el edificio muestra, resolver dudas y recibir información de primera mano. Se trata del desarrollo habitacional Muxcu, ubicado en Cuautla y conocido como Plan de Ayala.

De acuerdo con Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, el trámite no le llevará más de 30 minutos a los solicitantes, pues el programa de vivienda social busca reducir tiempos de gestión y fortalecer el bienestar de la población trabajadora, mediante procesos claros, ágiles y cercanos a la ciudadanía.

Hasta el momento, el único requisito es que los solicitantes es: Que sean personas trabajadoras con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

¿Cómo son las casas del programa vivienda social en Cuautla, Morelos?

Según lo informado por el Gobierno de Morelos, las casas del programa de vivienda social que se entregarán en el municipio de Cuautla cuentan con las siguientes características:

Dos recámaras, sala, comedor, baño completo y cuarto de servicio.

Con este proyecto, el Gobierno de Morelos busca brindar una vivienda digna a 528 familias morelenses que serán las primeras beneficiadas del 2026.

