IMÁGENES SENSIBLES: Trabajadores mueren prensados en maquinaria de Nuevo León

Dos trabajadores murieron prensados después de que una máquina industrial cayera sobre ellos durante su jornada laboral, en Santa Catarina, Nuevo León. Aunque sus compañeros y los servicios de emergencia trataron de ayudarlos, nada pudieron hacer debido al pesado objeto.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre en el municipio de Santa Catarina, colonia El Lechugal, calle Galeana, aproximadamente a las 9:15. Las sensibles imágenes fueron reveladas y aparentemente el trabajador que grabó el momento ya fue despedido.

¿Cómo fue el accidente de los trabajadores?

Los trabajadores realizaban labores dentro de la planta cuando los aplastó una máquina industrial. En el video se puede ver cómo uno de los compañeros llora desconsoladamente, mientras trata de levantar el pesado objeto, pero no consigue moverlo. "Tranquilo Dani, no puedes hacer nada".

Pese a que algunos de los presentes preguntan si se puede mover manualmente, el que graba contesta que "no hay manera" porque se necesita un montacargas. De acuerdo con los reportes, los trabajadores, uno de 25 y otro de 45 años, murieron de manera inmediata al caerles la máquina. Los servicios de emergencia corroboraron que los empleados ya no tenían signos vitales.

Mueren prensados dos trabajadores en Santa Catarina, Nuevo León

Investigan accidente de trabajadores

Al lugar del accidente llegaron peritos y agentes de la Fiscalía de Nuevo León, quienes ya investigan el hecho para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance.

