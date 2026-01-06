Explicación de la prima dominical, derecho que tienen los trabajadores que laboran en domingo

La prima dominical existe en México desde 1931, contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin embargo, existen muchísimas empresas que no la respetan, por lo que aquí en adn Noticias te contamos los detalles al respecto.

La misma ley considera la prima dominical como un derecho laboral obligatorio que se le debe dar a los trabajadores que realizan actividades normales en día domingo, por lo que es importante conocerla y cómo aplica.

¿Qué es la prima dominical?

Se trata de un monto adicional que los jefes deben pagarle a los trabajadores por laborar en día domingo. Actualmente, los trabajadores tienen derecho a descansar un día a la semana y, en la mayoría de los casos, es el domingo .

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (PROFEDER) de la Secretaría del Trabajo y Prevensión Social (STPS) establece que la prima dominical se debe pagar a todos los que laboran en domingo, cuando al empleado se le asigna otro día de la semana para su descanso, incluso si es de forma permanente porque así lo requiera el esquema operativo de la organización.

¿Cómo se calcula la prima dominical?

La prima dominical es pagar un 25% extra del salario diario al trabajador. Por ejemplo, considerando el salario mínimo del 2026, de 315.04 pesos diarios, su 25% es equivalente a 78.76 pesos, esa es la cantidad extra que se le debe pagar a una persona por trabajar en domingo.

Para poder adaptarlo a tu salario, debes realizar la siguiente operación:



Divide tu salario mensual entre 30 (El resultado es tu salario diario)

(El resultado es tu salario diario) Multiplicar el resultado por 0.25

El resultado será el 25% de la prima dominical que te corresponde por trabajar en domingo

En el ejemplo del salario mínimo actual, si una persona trabaja en domingo, ese día no se le pagarían 315.04 pesos, sino que se le pagaría 394.8 pesos.

