Forma de activar tu buzón tributario y evitar una multa de 11 mil 500 pesos del SAT

Si eres de las personas que aún no activan el buzón tributario del SAT te tenemos muy malas noticias, pues de manera oficial únicamente tienes hasta el próximo miércoles 31 de diciembre de este 2025 para realizar el trámite ante las autoridades de Hacienda en nuestro país y así, evitar el pago de una multa de hasta 11 mil 540 pesos.

Y es que desde hace un par de año las autoridades tributarias han ido aplazando la fecha límite para realizar este trámite, el cual funge como un canal de comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes para simplificar las notificaciones administrativas.

¿Quiénes deben activar el buzón tributario para evitar multas del SAT?

De acuerdo con el SAT , todas las personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deben activar su buzón tributario, sin embargo, un sector de la población está exento a realizar el trámite.

Hacienda, a través del mismo SAT, aclara que las personas que están exentas de activar este buzón son:

Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o con suspensión de actividades (opcional)

Personas morales con suspensión de actividades ante el RFC, quienes podrán habilitarlo de manera opcional

Personas físicas que tributen en el Régimen de Ingresos por Salarios y que tengan ingresos anuales menores a 400 mil pesos

¿Cómo consultar el régimen tributario en el que estoy?

Para conocer el régimen tributario en el que se encuentra cada contribuyente , es importante señalar que se puede lograr con el RFC y contraseña o bien, con la e.firma.

Una vez contando con esta información, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace del SAT

Haz clic en “obtener la constancia”

Inicia sesión con tu RFC o e.firma

Genera y descarga el formato en PDF

Trámites del SAT obligatorios en México para 2026

Más allá del trámite del buzón tributario que deben realizar las personas antes señaladas, es importante tomar en cuenta que para el próximo 2026 los procesos que serán obligatorios ante el SAT van desde la declaración anual, hasta la inscripción al RFC para mayores de 18 años.

