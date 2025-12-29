Nueva ley permitiría entregar viviendas abandonadas a familias en 10 ciudades de México

La diputada Lilia Aguilar Gil propuso una nueva reforma de ley que permitiría entregar viviendas en calidad de “abandonadas”, a familias vulnerables y de escasos recursos en más de 370 municipios de 10 entidades de la República Mexicana como el Estado de México (Edomex), Nuevo León, Baja California y más.

Y es que estudios y análisis recientes del Atlas del Abandonado de Vivienda indican que en México alrededor de 650 mil hogares están en el abandono total, por lo cual esta nueva ley propone mecanismos institucionales para la recuperación y reasignación de estos espacios en el país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué va la propuesta de la diputada Lilia Aguilar?

Dentro del proyecto presentado en comisiones por la diputada del Partido del Trabajo, se plantea que la Política Nacional de Vivienda incluya mecanismos institucionales específicos para la recuperación de viviendas abandonadas, esto bajo parámetros establecidos previamente para garantizar los derechos de las personas.

La legisladora está proponiendo adicionar a la Ley de Vivienda la fracción XIII al artículo 6, así como el XVII al artículo 8 y un nuevo párrafo al artículo 12, esto con la finalidad de contar con estrategias y líneas de acción orientadas en la recuperación y reasignación de hogares en el país.

A grandes rasgos, se está proponiendo la recuperación de viviendas abandonadas en México para que sean reasignadas a personas consideradas como “población vulnerable”, así como a aquellas de escasos recursos.

Estados de México con el mayor número de viviendas abandonadas

De acuerdo con el Atlas del Abandonado de Vivienda , los estados y municipios de México que destacan por contar con la mayor cantidad de hogares deshabitados son:

Juárez, Chihuahua

Zumpango, Estado de México

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Reynosa, Tamaulipas

Juárez, Nuevo León

Altamira, Tamaulipas

León, Guanajuato

Torreón, Coahuila

Tijuana, Baja California

Mexicali, Baja California

Ángeles Verdes brindan apoyo gratis para los conductores en carreteras de México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.