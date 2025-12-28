Turista estadunidense murió tras feroz ataque de un tiburón en playas de Guerrero

Un ataque de tiburón se registró en la playa El Capire, en el estado de Guerrero, en México. Lamentablemente, en el ataque murió un turista estadunidense de tan solo 17 años, que se encontraba de vacaciones junto a su familia.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál era la especie del tiburón que atacó al joven que se hospedaba con sus padres y un hermano en el negocio Delfín Capire.Te contamos los detalles de esta trágica historia.

Joven estadunidense sufrió ataque de tiburón en playa El Capire en Guerrero

De acuerdo con los reportes de las autoridades, un turista estadunidense de 17 años llamado Levy 'N', se encontraba pescando dentro del mar, a unos 50 metros de la orilla. Fue en ese momento en que un tiburón lo atacó provocándole una herida severa en la pierna derecha.

🔴 Tragedia en Guerrero: Un joven turista, presuntamente originario de Estados Unidos, perdió la vida tras un aparente ataque de tiburón. El cuerpo fue localizado momentos más tarde por las autoridades

Algunos testimonios aseguran que el joven desapareció en el mar y, más tarde, su cuerpo salió a flote con heridas entre la pierna derecha y la cadera. Tras lo cual, los lugareños ayudaron a la familia para colocar el cuerpo del muchacho sobre una tabla de surf, donde lo cubrieron con una sábana, hasta que llegaron los efectivos del Ministerio Público.

Después, las autoridades trasladaron el cuerpo del joven turista al Servicio Médico Forense (Semefo) en Zihuatanejo.

Lugareños advierten sobre avistamientos de tiburones

De acuerdo con algunos lugares, en los últimos días se han reportado avistamientos de tiburones en la playa El Capire, lo que se atribuye a variaciones en la temperatura del mar y a la temporada de migración de especies marinas.

