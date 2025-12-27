Jesús, el bebé abandonado en la jardinera de una iglesia en Tultitlán, Edomex; párroco lo bautizó

Jesús, un bebé con apenas 1 día y medio de nacido, fue abandonado en una jardinera de una iglesia en la colonia Granjas San Pablo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Feligreses que acudieron a misa por la Navidad escucharon el llanto del recién nacido y lograron rescatarlo a tiempo antes de que muriera por el frío de la temporada navideña. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

Abandonan a bebé en jardinera de iglesia de Tultitlán, Edomex; párroco lo bautiza

Encuentran a recién nacido abandonado y le piden al párroco que lo bautice

Este jueves 25 de diciembre, una mujer que salía de misa en la parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en Tultitlán, Edomex, escuchó el llanto de un bebé.

Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró a un bebé abandonado en una jardinera de la iglesia. El recién nacido solo tenía puesto su pañal y estaba cubierto con un cobertor, lo que puso en riesgo al pequeño de morir de hipotermia por las bajas temperaturas que se registran durante la noche.

De inmediato, los feligreses dieron aviso al 911 y le pidieron al párroco que bautizara al bebé, a quien llamaron Jesús, debido a que fue hallado el mismo día que nació Jesús de Nazaret, de acuerdo con la religión cristiana.

¿Qué pasará con el bebe abandonado en Granjas San Pablo en Tultitlán?

Tras el arribo de los servicios de emergencias, el bebé fue ingresado al hospital Bicentenario del ISSSTE donde lo reportan estable.

Pero, ¿qué pasará ahora con el bebé abandonado en Tultitlán? De acuerdo con las autoridades será complicado dar con el paradero de quien o quienes lo hayan abandonado, pues las cámaras de vigilancia de la iglesia están desconectadas. Por esta razón, habrá que buscar algún indicio en las cámaras de los sitios aledaños.

Asimismo, una vez que el bebé Jesús sea dado de alta estará bajo custodia del DIF, mientras siguen las investigaciones para hallar a su familia biológica y determinar si hay posibilidad de reintegración. De no hallar a su familia iniciara un proceso para declararlo legalmente en desamparo y, de esta forma, se entregará a un hogar temporal y comenzará su proceso de adopción .

