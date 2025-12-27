Intento de linchamiento en Yucatán por estafa con canasta navideñas

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detuvieron a Luis Gerardo "N", originario de Mérida, quien habría defraudado a decenas de personas al ofrecerles canastas navideñas que nunca entregó.

El joven de 28 años habría estafado a más de 100 familias a las que ofreció un sistema de apartado para adquirir los cestos, cuyo valor total ascendía a los 400 mil pesos, aproximadamente.

Intento de linchamiento

La situación escaló y decenas de familias cudieron a la hacienda San Diego Tixcacal, donde acorralaron al estafador para demandar la entrega de las canastas o la devolución del dinero.

Los elementos lograron rescatar al joven de la turba y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un Juez de Control por el delito de fraude.

Al menos 25 personas denunciaron que Luis Gerardo les vendió canastas a un precio de 5 mil 610 pesos, monto que cubrieron entre enero y diciembre mediante pagos semanales de 110 pesos. El acuerdo establecía que la entrega se realizaría el pasado 22 de este mes; sin embargo, el señalado no cumplió con la entrega ni reembolsó el dinero.

