Martes bajo restricción: estos autos descansan el 23 de diciembre por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula vuelve a ser tema clave para los automovilistas en plena temporada decembrina. Este martes 23 de diciembre, miles de conductores en la CDMX y el Edomex deberán revisar con atención el color de su engomado y la terminación de sus placas para evitar multas y contratiempos. En fechas cercanas a Navidad, el tráfico aumenta y no respetar el Hoy No Circula puede convertirse en un problema mayor.

Si tienes dudas sobre qué autos no circulan en martes, aquí te explicamos cómo aplica la restricción, a quiénes afecta y qué vehículos están exentos. Mantenerte informado te ayudará a planear mejor tus traslados y evitar sanciones económicas.

¿Qué autos no circulan este martes 23 de diciembre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este martes 23 de diciembre no circulan los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, tanto en la CDMX como en el Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

La medida afecta principalmente a vehículos con holograma 1 y 2, mientras que los autos con holograma 0 y 00 sí pueden circular sin restricciones, siempre que no se active una contingencia ambiental. Por eso, una de las búsquedas más comunes es si el holograma 0 circula este martes, y la respuesta es sí, dentro del esquema regular del programa.

Motocicletas, autos eléctricos , híbridos, transporte público, servicios de emergencia y vehículos para personas con discapacidad también están exentos del Hoy No Circula martes.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: lo que debes saber antes de salir

El Hoy No Circula CDMX y Edomex tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación, especialmente en días de alta carga vehicular como los previos a las fiestas decembrinas. Por ello, las autoridades recomiendan consultar diariamente la información oficial para confirmar si hay cambios o restricciones adicionales.

No respetar el programa puede generar multas que superan los 3 mil pesos, además del traslado del vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo. Por eso, revisar si tu auto entra en la lista de autos que no circulan en martes es fundamental antes de salir de casa.

